全台首起「貓殺」案！小石虎失親落單 獲救前竟遭遊蕩貓咬死

南投市一隻失親落單小石虎，在獲救前竟遭遊蕩貓咬死，成為全台首起「貓殺」石虎通報案。（取自臉書「石虎保育大使 阿虎加油」）

2023/05/13 16:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市貓羅溪流域，本月11日傍晚有民眾通報初生落單小石虎，南投縣政府獲報派員協助，不料小石虎獲救前一刻，在移動過程中竟遭當地遊蕩貓突襲咬成重傷，緊急送往集集特生中心野生動物急救站仍不治，特生中心表示，此為全台首例「貓殺」石虎通報個案，該案凸顯石虎在路殺、犬殺之外，遊蕩貓也成為石虎生存威脅。

特生中心表示，這隻貓殺公石虎重840克，才1、2個月大，還在吃母奶階段，一般母石虎不會輕易放棄初生幼體，研判母石虎恐是遭遇不測，小石虎才會失親落單，當時小石虎被發現時仍有活動力，在縣府人員趕到後，小石虎才移動一小段距離，竟猝不及防遭遊蕩貓攻擊，之後石虎就一動也不動了。

小石虎被送往急救站治療，但已明顯死亡，且頸部有一明顯傷口，獸醫輕撥小石虎頸部傷口，竟有大量血液流出，應是傷到頸靜脈，出血累積在皮下所致，且傷口符合動物攻擊痕跡，研判就是被遊蕩貓咬死，成為首起「貓殺」石虎案。

特生中心指出，這是今年第3隻失親小石虎通報，且狀況最為良好，但卻在獲救前一刻遭遊蕩貓攻擊，依據最新資料台灣有18萬隻遊蕩犬，遊蕩貓尚未有估算數字，從2019年至今，石虎團隊統計犬殺個案有19件，其中5隻為追蹤個體，由於犬殺不如路殺都在路上容易被發現，因此遊蕩犬貓造成石虎死傷恐嚴重被低估，甚至同為貓科傳播疾病，也讓石虎生存更加不利，呼籲民眾重視寵物棄養問題，寵物也應落實結紮，避免流浪動物追咬人類，也減少對淺山野生動物的威脅。

被遊蕩貓咬死的小石虎，傷口符合動物攻擊痕跡，成為全台首起「貓殺」石虎通報案。（取自臉書「石虎保育大使 阿虎加油」）

被遊蕩貓咬死的小石虎，獸醫輕撥其頸部傷口，就有大量血液流出。（取自臉書「石虎保育大使 阿虎加油」）

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