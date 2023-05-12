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    首頁　>　南投縣

    南投「選舉販子」賣票沒成功 判緩刑25萬噴了

    去年9合1選舉競爭激烈，南投有「選舉販子」向6名候選人賣票，票沒賣成吃上官司。 （記者陳鳳麗攝）

    去年9合1選舉競爭激烈，南投有「選舉販子」向6名候選人賣票，票沒賣成吃上官司。 （記者陳鳳麗攝）

    2023/05/12 20:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年9合1選舉期間，南投陳姓男子當「選舉販子」，向4名南投縣議員、2名市代候選人賣票，誇口他掌握300到2000票，1票賣500元，但均遭候選人拒絕，被南投檢警查獲起訴，南投地院近日依包攬投票行賄未遂罪名，判刑2年，宣告緩刑3年，但要向公庫支付25萬元，上5場法治教育課。

    陳姓男子見南投縣議員第一選區的選情激烈，於是先後向王姓、洪姓及兩名張姓候選人賣票，強調他人脈很廣，有完整名冊，手上掌握的票數很多，而他針對不同候選人，吹噓掌握的票數都不一樣，有的說他保證有1000票，有的加碼到2000票，價碼也有不同行情，有的開一票1000元，有的只開價500元，但均遭候選人拒絕。

    向縣議員候選人賣票不成，轉向陳姓和曾姓市代候選人兜售選票，說他能掌握300到500票，但也被候選人拒絕。

    南投檢方選舉結束後，今年1月指揮南投縣調查站，到陳姓男子住處搜索，查扣札記、便條紙、手機等物證，並傳訊陳姓男子和相關候選人、證人到案，將他依包攬投票行賄未遂罪嫌。

    南投地院法官近日審結該案，判處陳男有期徒刑2年，但念及他過去沒有犯罪判刑紀錄，也坦承犯行，應知警惕而不會再犯，因此宣告緩刑3年，但須向公庫支付25萬元，還要參加5場法治教育課程。另褫奪公權4年。

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