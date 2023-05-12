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    百年地標「掰了」！日月潭車埕老榕「罹癌」搶救不治砍除

    日月潭車埕百年地標老榕樹，過去枝葉繁茂、綠葉成蔭，常吸引遊客駐足停留休憩。（資料照，記者劉濱銓攝）

    日月潭車埕百年地標老榕樹，過去枝葉繁茂、綠葉成蔭，常吸引遊客駐足停留休憩。（資料照，記者劉濱銓攝）

    2023/05/12 16:35

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區車埕遊憩區1棵百年地標榕樹，每到假日遊客都會聚集在老樹下乘涼，成為當地著名景觀，惟百年老榕罹患俗稱「樹癌」的褐根病，導致樹勢衰退，雖日月潭風景區管理處委請集集特生中心專家醫治，但歷經8個月的搶救，老樹仍因內部腐朽乾枯，最後宣告不治，日前已砍除，未來原址將打造成休憩平台，並透過導覽讓遊客認識老樹昔日榮光。

    日月潭車埕遊憩區廣場老榕於1921年栽種，距今超過百歲，可說是車埕地標，惟近年老樹枝葉稀疏、樹勢衰退，與昔日枝葉繁茂、綠葉成蔭大不相同，過去常吸引遊客駐足停留的畫面也不復見。

    去年起老樹透過特生中心專家協助，利用「吊點滴」注射抑菌藥劑，盼能避免細菌蔓延，但近期到了春末仍未見萌發新芽，經樹醫鑽探樹木內部，發現已乾枯腐朽，最終宣告搶救不治，並已移除老樹。

    日管處表示，老樹注射抑菌藥劑3、4次，搶救8個多月未見起色，經與樹醫和地方民眾、協會研商後，認為老樹衰敗恐有倒伏疑慮，才會決定砍除，考量原本樹穴也仍帶有褐根病細菌，因此不會再種新植株，不過日後仍會設置休憩平台，並透過導覽解說，向民眾介紹車埕著名指標樹，讓遊客能認識老樹往日風采。

    日月潭車埕百年地標老榕樹，近年罹患「樹癌」褐根病，導致枝葉稀疏、樹勢衰退。（資料照，記者劉濱銓攝）

    日月潭車埕百年地標老榕樹，近年罹患「樹癌」褐根病，導致枝葉稀疏、樹勢衰退。（資料照，記者劉濱銓攝）

    日月潭車埕百年地標老榕樹，罹患「樹癌」褐根病，雖經搶救仍不治，日前已砍掉移除。（記者劉濱銓攝）

    日月潭車埕百年地標老榕樹，罹患「樹癌」褐根病，雖經搶救仍不治，日前已砍掉移除。（記者劉濱銓攝）

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