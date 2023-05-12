為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    草屯登瀛書院文昌帝君分身坐鎮花蓮延平王廟21年 今回娘家短暫團聚

    身高2尺2寸的文昌帝君神像（右），是21年前登瀛書院雕刻贈予花蓮市延平廟。（記者陳鳳麗攝）

    身高2尺2寸的文昌帝君神像（右），是21年前登瀛書院雕刻贈予花蓮市延平廟。（記者陳鳳麗攝）

    2023/05/12 13:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有176年歷史的草屯鎮瀛書院主祀文昌帝君，21年前有160多年歷史的花蓮市延平王廟請回文昌帝君分身，讓後山學子考前也能抱佛腳求好考運，延平王廟供奉的文昌帝君神像今天回娘家做客，短暫團聚後，由北部一路返回花蓮，繼續庇佑、服務學子與考生。

    花蓮市十六股庄延平廟，見證先人的花蓮開墾史，主祀延平郡王鄭成功，配祀五穀先帝和福德正神，因花蓮的家長愈來愈重視孩子教育、考試，卻沒有如西部地區的廟院有庇佑學子考生的文昌帝君可膜拜，延平廟經探詢幾間書院，主祀文昌帝君的草屯登瀛書院，2002年不只應允昌帝君分香到延平廟，並請師傅雕刻一尊二尺二寸高的文昌帝君神像相贈，花蓮的學子考生終於不必遠赴他鄉拜文昌帝君。

    延平王廟因請回登瀛書院的文昌帝君分身，與登瀛書院成為兄弟宮院，該廟的委員、幹部請出文昌帝君神像一起搭遊覽車，今天回到娘家團聚，神明們敘舊，而登瀛書院也請專人為兄弟廟人員導覽，拍完大合照後，一行人即請文昌帝君啟駕回花蓮，繼續庇佑花蓮的學子和考生。

    據了解，見證花蓮開墾史的花蓮市延王廟，與「縣定古蹟」草屯鎮登瀛書院皆在清道光年間設立，延平廟的神像和多件宗文物還接受科學檢測，分析工藝技法和文化資產價值，其中開基延平王像和一座青瓷香爐，今年獲花蓮縣府公告指定為一般古物。

    草屯鎮登瀛書院是草屯地區最早的學堂，當年由地方人士出錢出力建置，開啟地方讀書的風氣，而該書院是全國數十所書院中建物保存最完整，目前是縣定古蹟，懸掛的「學教敦倫」、「文運重興」也是歷史悠久的重要文物。

    花蓮市延平廟請文昌帝君神像（第一排右），12日回娘家，與草屯登瀛書院主祀的文昌帝君和其他神明團聚。（記者陳鳳麗攝）

    花蓮市延平廟請文昌帝君神像（第一排右），12日回娘家，與草屯登瀛書院主祀的文昌帝君和其他神明團聚。（記者陳鳳麗攝）

    登瀛書院的文昌帝君分身庇護花蓮的學子和考生，因此短暫回娘家團聚後，即請其啟駕準備回花蓮。（記者陳鳳麗攝）

    登瀛書院的文昌帝君分身庇護花蓮的學子和考生，因此短暫回娘家團聚後，即請其啟駕準備回花蓮。（記者陳鳳麗攝）

    花蓮市延平廟的文昌帝君回娘家，該廟幹部與登瀛書院的幹部在廟埕大合照。（記者陳鳳麗攝）

    花蓮市延平廟的文昌帝君回娘家，該廟幹部與登瀛書院的幹部在廟埕大合照。（記者陳鳳麗攝）

    登瀛書院懸掛的「學教敦倫」、「文運重興」匾額，是歷史悠久的重要文物。（記者陳鳳麗攝）

    登瀛書院懸掛的「學教敦倫」、「文運重興」匾額，是歷史悠久的重要文物。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中法制局「文昌位」超強運！新科員司法官、律師「連中五元」
    2022/04/15 12:03

    台中法制局「文昌位」超強運！新科員司法官、律師「連中五元」
    線上文昌護佑祈福 宜蘭市長贈匾盼考生狀元及第
    2021/04/17 15:35

    線上文昌護佑祈福 宜蘭市長贈匾盼考生狀元及第

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    考季「追分－成功」車票 追分站日售千餘張
    2020/05/16 06:42

    考季「追分－成功」車票 追分站日售千餘張
    這位子「文昌」很盛 6公務員考試都如願
    2019/03/06 17:43

    這位子「文昌」很盛 6公務員考試都如願
    宜市文昌宮200年慶 公所贈考生御守、蔥餅
    2018/04/14 15:44

    宜市文昌宮200年慶 公所贈考生御守、蔥餅
    個資危機！准考證沒了 供證件影本求考運
    2018/01/23 19:07

    個資危機！准考證沒了 供證件影本求考運
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播