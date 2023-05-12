草屯登瀛書院文昌帝君分身坐鎮花蓮延平王廟21年 今回娘家短暫團聚

身高2尺2寸的文昌帝君神像（右），是21年前登瀛書院雕刻贈予花蓮市延平廟。（記者陳鳳麗攝）

2023/05/12 13:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有176年歷史的草屯鎮瀛書院主祀文昌帝君，21年前有160多年歷史的花蓮市延平王廟請回文昌帝君分身，讓後山學子考前也能抱佛腳求好考運，延平王廟供奉的文昌帝君神像今天回娘家做客，短暫團聚後，由北部一路返回花蓮，繼續庇佑、服務學子與考生。

花蓮市十六股庄延平廟，見證先人的花蓮開墾史，主祀延平郡王鄭成功，配祀五穀先帝和福德正神，因花蓮的家長愈來愈重視孩子教育、考試，卻沒有如西部地區的廟院有庇佑學子考生的文昌帝君可膜拜，延平廟經探詢幾間書院，主祀文昌帝君的草屯登瀛書院，2002年不只應允昌帝君分香到延平廟，並請師傅雕刻一尊二尺二寸高的文昌帝君神像相贈，花蓮的學子考生終於不必遠赴他鄉拜文昌帝君。

延平王廟因請回登瀛書院的文昌帝君分身，與登瀛書院成為兄弟宮院，該廟的委員、幹部請出文昌帝君神像一起搭遊覽車，今天回到娘家團聚，神明們敘舊，而登瀛書院也請專人為兄弟廟人員導覽，拍完大合照後，一行人即請文昌帝君啟駕回花蓮，繼續庇佑花蓮的學子和考生。

據了解，見證花蓮開墾史的花蓮市延王廟，與「縣定古蹟」草屯鎮登瀛書院皆在清道光年間設立，延平廟的神像和多件宗文物還接受科學檢測，分析工藝技法和文化資產價值，其中開基延平王像和一座青瓷香爐，今年獲花蓮縣府公告指定為一般古物。

草屯鎮登瀛書院是草屯地區最早的學堂，當年由地方人士出錢出力建置，開啟地方讀書的風氣，而該書院是全國數十所書院中建物保存最完整，目前是縣定古蹟，懸掛的「學教敦倫」、「文運重興」也是歷史悠久的重要文物。

花蓮市延平廟請文昌帝君神像（第一排右），12日回娘家，與草屯登瀛書院主祀的文昌帝君和其他神明團聚。（記者陳鳳麗攝）

登瀛書院的文昌帝君分身庇護花蓮的學子和考生，因此短暫回娘家團聚後，即請其啟駕準備回花蓮。（記者陳鳳麗攝）

花蓮市延平廟的文昌帝君回娘家，該廟幹部與登瀛書院的幹部在廟埕大合照。（記者陳鳳麗攝）

登瀛書院懸掛的「學教敦倫」、「文運重興」匾額，是歷史悠久的重要文物。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法