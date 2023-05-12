南投新建生命禮儀園區 同步修繕殯儀館

南投縣立殯儀館使用逾40年，縣府將動用預備金修繕。（資料照，記者張協昇攝）

2023/05/12 07:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立殯儀館，使用迄今已逾40年，除空間狹小，早已不敷使用外，又因歷經921大震，館內相關硬體設施及設備也顯得破舊不堪，南投縣政府除已在現有殯儀館旁新建生命禮儀園區，縣府也將動用1000萬元第二預備金，針對現有殯儀館進行修繕，在生命禮儀園區尚未完工啟用前，提供民眾較為舒適安全的治喪環境。

南投縣立殯儀館於民國70年12月興建完成營運，迄今已41、2年，館內設有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃3屜，供治喪家屬使用，隨著國人喪儀觀念改變，以及擔憂道路搭棚治喪對交通產生影響，逐漸轉至殯儀館辦理治喪事宜，近幾年來縣立殯儀館出現不敷使用情形，因此縣府籌措3億9665萬元經費，在現有殯儀館旁土地新建生命禮儀園區，去年底已動工興建，預計2025年5月完工啟用。

惟目前縣立殯儀館老舊，建物牆面龜裂、油漆斑駁，庭園花台破損崩塌，縣長許淑華日前實地勘查後，認為殯儀館全館需進行修繕工程，包括建築物頂樓拋除及防水PU、戶外區及室內區域油漆防水工程、庭園花台崩塌及龜裂部分進行修復、園區照明汰舊換新，以及禮廳、靈堂、公共設施水電更新與臨時祭拜區、公用廁所翻修等，總經費約需1000萬元。

南投縣立殯儀館牆面龜裂斑駁。（南投縣政府提供）

南投縣新建生命禮儀園區示意圖。（南投縣政府提供）

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