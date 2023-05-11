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    首頁　>　南投縣

    陳柏惟挺蔡銘軒批馬文君只想卸除台灣武裝 馬反譏「不懂才被罷免」

    陳柏惟（左1）參加民進黨南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒（左2）主視覺設計發表會，與立委羅美玲（右1）和台灣黑熊一起比出OK手勢。（記者陳鳳麗攝）

    陳柏惟（左1）參加民進黨南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒（左2）主視覺設計發表會，與立委羅美玲（右1）和台灣黑熊一起比出OK手勢。（記者陳鳳麗攝）

    2023/05/11 17:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨提名南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒，今天發表主視覺設計的主題，找來陳柏惟站台，陳柏惟說，蔡銘軒年輕可百分百服務南投縣，而對手馬文君在立院只想卸除國防武裝、刪除國造潛水艇，在他看來是「賣國賊」。馬文君反譏陳不懂立委監督職責才會被罷免，立委凍結刪除不合理預算天經地義。

    民進黨中央黨部昨日公布立委提名名單，獲提名參選南投縣第一選區（烏溪線）立委的蔡銘軒，今天由立委羅美玲、前台中市立委陳柏惟陪同，發表競選主視覺設計，其主視覺的主題是台灣黑熊，強調本土優先，另以OK的手勢代表「烏溪」，有「烏溪，OK」，蔡銘軒自稱是「OK兄」，有他出來服務烏溪線的6鄉鎮就「烏溪，OK」。

    前立委「3Q哥」陳柏惟表示，蔡銘軒是他2024立委選舉第一個推薦力挺的人，蔡銘軒已有9年從政資歷，對比他的對手馬文君，蔡是年輕有活力，全心為南投打拚，百分百服務南投縣。

    陳柏惟說，馬文君在立法院搞鬼搞怪，每天只質詢潛艦，美國賣武器給台灣，立委須簽保密條款但馬拒簽還叫助理進去拍照，刪國造潛艦預算，她只想卸除國防武裝，以目前的狀況，國防停在原地已是最壞的打算，馬文君卻還要卸除國防武裝，在他看來就這是賣國賊。

    馬文君則表示，潛艦非常重要，花了500多億元預算，如果沒有做好害死的是我們國軍，又沒有辦法保衛我們的國家。身為立法委員本來就應該監督，會講這樣的話真的是非常可恥不專業，尤其是自己打靶都會打到住院昏倒的前立委講這個也是一個諷刺，難怪會被罷免。況且把關國防預算說成賣國賊就潛艦目前的階段，很樂意跟陳柏惟一起討論潛艦。把關監督國防預算被說成賣國賊實在可笑。

    馬文君指立委把關監督預算天經地義，潛艦沒有造好是害死國軍，反譏陳柏惟根本不懂立委職責，打靶都會昏倒住院來說此事更諷刺。（記者陳鳳麗攝）

    馬文君指立委把關監督預算天經地義，潛艦沒有造好是害死國軍，反譏陳柏惟根本不懂立委職責，打靶都會昏倒住院來說此事更諷刺。（記者陳鳳麗攝）

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