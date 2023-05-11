溪頭、鳳凰園區門票7/1調漲 平均漲幅1成、「特惠票」最高漲3倍

溪頭自然教育園區擁有豐富山林資源，經常可見民眾前往健行遊玩。（記者謝介裕攝）

2023/05/11 10:30

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭自然教育園區隸屬台大實驗林管處管轄，除擁有豐富的山林資源及多樣化生態外，更是避暑勝地，深受遊客喜愛，惟近年因物價波動劇烈，致園區營運成本大增，台大校本部審議委員會開會討論後，今上網公告溪頭及鳳凰2大自然教育園區入園門票調漲，平均調幅約1成，連同「溪頭之友」優惠卡，也從1500元調漲至2000元，其中「特惠票」調漲3倍，漲幅最高也最受注目，並從今年7月1日開始實施。

台大實驗林管處說，溪頭及鳳凰自然教育園區管理暨清潔維護費收費標準，即是一般民眾所謂的「門票費」，從2003年迄今已凍漲20年，如今水電、人事等各項成本都大幅增加，實在是撐不下去了，才不得不微調。

據統計，溪頭每年入園遊客超過200萬入次，連疫情最嚴峻時期也有140多萬人次，儘管遊客數多，但與收入卻不成比例，原因在於符合入園只收保險費10元「特惠票」的65歲以上銀髮族，約占總遊客數近5成，加上長輩們可能眼睛、手或腳比較不協調，平均每月都有10多件長輩登山跌倒的意外發生，致保險公司要調高保費，「特惠票」也成為此次門票調漲幅度最大之處，將從原先10元調漲為30元，鳳凰教育園區也比照辦理。

除此，今年7月1日起，入園售票不再分一般與優惠時段，合併為單一時段售票，區分全票、優待票、半票、特惠票及免費等5種，以溪頭為例，全票將由200元調高為220元、優待票由150元調高為180元、半票由100元變成110元，值得民眾留意。

溪頭自然教育園區擁有豐富山林資源，經常可見民眾前往健行遊玩。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處在官網公告台大校本部決議調漲溪頭及鳳凰自然教育園區的訊息。（記者謝介裕翻攝）

台大實驗林管處公告溪頭及鳳凰自然教育園區今年7月1日調漲後，5項門票的收費標準及對象。（記者謝介裕翻攝）

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