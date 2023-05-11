溪頭、鳳凰園區門票7/1調漲 平均漲幅1成、「特惠票」最高漲3倍
2023/05/11 10:30
〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭自然教育園區隸屬台大實驗林管處管轄，除擁有豐富的山林資源及多樣化生態外，更是避暑勝地，深受遊客喜愛，惟近年因物價波動劇烈，致園區營運成本大增，台大校本部審議委員會開會討論後，今上網公告溪頭及鳳凰2大自然教育園區入園門票調漲，平均調幅約1成，連同「溪頭之友」優惠卡，也從1500元調漲至2000元，其中「特惠票」調漲3倍，漲幅最高也最受注目，並從今年7月1日開始實施。
台大實驗林管處說，溪頭及鳳凰自然教育園區管理暨清潔維護費收費標準，即是一般民眾所謂的「門票費」，從2003年迄今已凍漲20年，如今水電、人事等各項成本都大幅增加，實在是撐不下去了，才不得不微調。
據統計，溪頭每年入園遊客超過200萬入次，連疫情最嚴峻時期也有140多萬人次，儘管遊客數多，但與收入卻不成比例，原因在於符合入園只收保險費10元「特惠票」的65歲以上銀髮族，約占總遊客數近5成，加上長輩們可能眼睛、手或腳比較不協調，平均每月都有10多件長輩登山跌倒的意外發生，致保險公司要調高保費，「特惠票」也成為此次門票調漲幅度最大之處，將從原先10元調漲為30元，鳳凰教育園區也比照辦理。
除此，今年7月1日起，入園售票不再分一般與優惠時段，合併為單一時段售票，區分全票、優待票、半票、特惠票及免費等5種，以溪頭為例，全票將由200元調高為220元、優待票由150元調高為180元、半票由100元變成110元，值得民眾留意。