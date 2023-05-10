合歡山鳶峰停車場圓頂天文台完工 就等委外營運啟用

合歡山鳶峰停車場的星空劇場旁，增設一座小型圓型天文台。（記者佟振國攝）

2023/05/10 20:04

〔記者佟振國／南投報導〕為豐富合歡山暗空公園觀星遊程與觀星體驗，南投縣政府300萬元在台14甲線鳶峰停車場設置小型圓頂天文台，最近完工驗收，成為合歡山區首座公設圓頂天文台，觀光處將連同今年初完工的「星空劇場」與圓頂天文台一併委外經營，完成招標程序後就能啟用。

合歡山鳶峰停車場海拔約2700公尺，海拔高且距離可提供食宿服務的清境地區10餘公里，交通便利，在合歡山獲得暗空公園認證後，鳶峰即被列為推動觀星旅遊、天文教育的重要據點，縣府已將原本的遊客中心改建為全國最高的沉浸式互動星空劇場，搶先在今年元旦啟用試營運。

為了增添觀星設施，縣府今年又耗資300萬元在星空劇場旁的角度設置小型圓型天文台，相關的圓頂及天文望遠鏡已經完工驗收，觀光處長陳志賢今天前往會勘也首度對遊客開箱展示，包括可自動啟閉的圓頂天窗，遠端天文影像自動擷取系統則包括遠端自動導入赤道儀、天文台主鏡、數位太陽望遠鏡、遠端無線處理器等設備，是合歡山區首座公設天文台。

縣府目前計劃將星空劇場、小型圓頂天文台委外經營，已展開招標作業，完成招標作業後將以2個月的時間協助得標廠商代操作及管理，完成人員培訓後即可啟用營運，導入觀星旅遊與天文教學服務。

合歡山鳶峰小型圓頂天文台已經完工驗收。（記者佟振國攝）

縣府觀光處長陳志賢會勘鳶峰天文台，內部天文設備也首度開箱。（記者佟振國攝）

合歡山鳶峰星空劇場已在今年元月完工試營運，縣府計劃委外經營管理。（記者佟振國攝）

合歡山鳶峰星空劇場周邊的星座盤等互動設施，提供觀星旅遊與天文教育使用。（記者佟振國攝）

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