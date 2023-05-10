台鐵集集支線走山搶修 邊坡遇梅雨又土石崩落

台鐵集集支線集集段邊坡走山搶修工程不敵近日梅雨強降雨，植草護坡土石崩落。（記者劉濱銓翻攝）

2023/05/10 16:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕首波梅雨鋒面日前報到，台鐵集集支線邊坡走山搶修工程擋不住雨勢，邊坡才做好的植生坡面出現土石崩落。台鐵回應，植草邊坡甫完成不久，根系還未深入土壤，以致大雨造成回填土流失，但不影響整體邊坡結構，除了修復，也會檢視並強化植草邊坡。

台鐵集集支線集集段邊坡2021年8月因大雨走山，壓壞鐵路隧道，搶修期間遭遇多次大雨，邊坡崩坍擴大，搶修工作多次展延，原定今年4月底可完工，但工區外也有土石崩落，台鐵為維護整體邊坡穩定，一併整修，預計6月初才會完工。

近日梅雨鋒面大雨，邊坡植草坡面土石滑落，施工單位為防止崩坍擴大，鋪上帆布避免雨水沖刷，民眾開車行經邊坡下方省道，不免擔心安全性。

台鐵說，邊坡搶修在較陡的坡面，採噴漿方式形框固定，較緩的坡面則採植生護坡，透過植物根系深入抓住土壤，待植物成長茁壯也能綠化邊坡，但當初走山發生後，崩落的大量土石已清運完畢，後續植生護坡採用回填土，但因根系還未深入，才會擋不住雨勢出現表土流失，但其實不影響結構，且工程還未完工驗收，會要求廠商噴漿修復，並檢視植生進行加固，以維邊坡與下方省道的通行安全。

台鐵集集支線集集段邊坡走山搶修工程預計6月初才會完工。（記者劉濱銓攝）

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