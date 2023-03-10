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    蓄水「入不敷出」！日月潭碼頭潭底裸露 水位恐1週降1米

    日月潭水位續降，伊達邵碼頭岸邊潭底礫石已大片露出。（日管處提供）

    日月潭水位續降，伊達邵碼頭岸邊潭底礫石已大片露出。（日管處提供）

    2023/03/10 16:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭最近蓄水「入不敷出」，水位直直落，不僅碼頭潭底大片礫石裸露，碼頭引橋也愈來愈陡，管理日月潭水庫的台電表示，若持續不下雨，潭區水位恐1週掉1公尺，呼籲民眾節約用水。

    台電指出，最近潭區每天進水量為每秒7至8噸（CMS），但配合供應下游農業用水，每天放水約每秒20噸，在「入不敷出」的情況下，水位才會持續下降，估計每週恐降1公尺，不過供應農水仍會儘量節約，盼讓潭區實際供水量控制在每秒10噸左右。

    中水局集集攔河堰管理中心則說，近期春耕插秧期已過，日月潭供應下游農水在3月下旬起，將從目前每天每秒20噸，降至每秒10噸，並持續到4月中旬，屆時潭區水位可望緩慢下降。

    一直到4月下旬進入抽穗期，農水需求才會再回升，之後會關注降雨狀況，若水情持續不佳，不排除以夜間減供方式調度農水，以度過旱季枯水期。

    日月潭風景區管理處指出，目前日月潭水位為743.7公尺，相較8日水位下降約20公分，伊達邵碼頭岸邊潭底礫石已露出，考量連接乘船浮排與碼頭的引橋愈來愈陡，近期將針對過陡引橋加裝止滑條，以維遊客乘船安全。

    日月潭水位續降，伊達邵碼頭連接乘船浮排的引橋愈來愈陡，日管處近期將設止滑條，以維乘船安全。（日管處提供）

    日月潭水位續降，伊達邵碼頭連接乘船浮排的引橋愈來愈陡，日管處近期將設止滑條，以維乘船安全。（日管處提供）

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