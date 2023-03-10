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    玉山水情吃緊！16山屋僅2處儲水足 塔塔加看天池乾了

    玉山久旱水情吃緊，塔塔加園區水源指標鹿林山看天池已乾涸。（玉管處提供）

    玉山久旱水情吃緊，塔塔加園區水源指標鹿林山看天池已乾涸。（玉管處提供）

    2023/03/10 13:57

    〔記者劉濱銓／南投報導〕水情吃緊！玉山國家公園久未降雨，園區16處山莊、山屋不是蓄水見底，就是儲水短缺，僅剩東部園區瓦拉米山屋、抱崖山屋等2處蓄水充足，就連塔塔加園區水源指標的鹿林山看天池也乾了，玉山國家公園管理處表示，登山務必做好用水計畫，炊煮也要留意地面松針、松脂等易燃物，以免發生火災。

    玉管處表示，目前園區嚴重缺水，16處山屋僅八通關越嶺道東段的瓦拉米山屋、抱崖山屋蓄水桶儲水充足，但大分山屋無儲水，需至大分吊橋下取溪水使用。

    熱門的玉山主群峰線，排雲山莊水源水量短缺，圓峰山屋蓄水桶已無儲水。

    馬博橫段、南二段及關山線山屋，其中馬博拉斯山屋、馬利加南山屋儲水短缺；馬布谷山屋、樂樂山屋、白洋金礦山屋、中央金礦山屋、大水窟山屋、塔芬谷山屋、轆轆谷山屋、拉庫音溪山屋及庫哈諾辛山屋均無儲水，必須到附近取用溪水。

    另在塔塔加園區的水源指標，過去會有野生動物在此喝水的鹿林山看天池，現在也已乾涸，雖然塔塔加整體供水尚可，但森林底下堆積許多易燃松針，步道也布滿松脂，遊客在公路旁的指定炊煮區煮食務必注意用火，以免引起森林火災。

    玉山園區久旱造成多數山屋蓄水見底，必須揹水前往或在附近取水，山友登山務必做好用水計畫。（玉管處提供）

    玉山園區久旱造成多數山屋蓄水見底，必須揹水前往或在附近取水，山友登山務必做好用水計畫。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區步道布滿易燃松脂，民眾前往山區務必小心火苗，以免發生火災。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區步道布滿易燃松脂，民眾前往山區務必小心火苗，以免發生火災。（玉管處提供）

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