南投中寮「粉紅山丘」爆紅又帶來破壞 園主說話了

南投縣中寮鄉「粉紅山丘」的麝香木開花美景。（曾海山提供）

2023/03/10 11:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣中寮鄉廣興村頂城巷的「瑰麗甜心玫瑰園」，約栽種3分地的麝香木，近來正值盛開期，滿山遍野的浪漫粉紅花海，吸引大批遊客朝聖狂拍網美照，但也導致假日塞車，甚至沒公德心的民眾為了取景踩踏花木或亂丟垃圾，成為美景下的「老鼠屎」，蔡姓園主則強調未來還計劃廣植麝香木至8分地，變成全國最大的麝香木花園，只求遊客好好珍惜，不要搞破壞。

從事美髮業的蔡姓園主，2年前在雲林草嶺欣賞到麝香木美景，驚豔粉紅花海實在太美了，在網路購買100株的麝香木苗，種在中寮鄉廣興村老家的山坡上，才2年不到的光景已經長成一大片，去年2、3月麝香木開花期間，即有網紅造訪拍照上傳，並取了浪漫的名字「粉紅山丘」。

今年花期吸引更多遊客慕名而來，園區除了麝香木，還栽種鍚葉藤、九重葛、玫瑰花、黃花風鈴木等花卉，粉紫的麝香木與金黃的黃花風鈴木形成對比，加上藍天、白雲，十分療癒，遊客站在麝香木花海隧道，拍出的照片仙氣爆表，美景不斷在網路流傳而暴紅，導致假日聯外道路塞車，建議非假日前往。

蔡姓園主說，除了現有3分地的麝香木，還計劃將原本開發露營區卻因缺水而作罷的8分地，全部都種上麝香木，希望能變成台灣最大的麝香木花園，呼籲遊客賞花要注意腳下，不要踩踏花木，也不要亂丟垃圾，讓每個人都有機會拍美照。

麝香木的粉紫花海吸引大批遊客前來朝聖拍美照。（曾海山提供）

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