南投921地震紀念公園大改造 擬蓋地震主題親子遊戲場

南投921地震紀念公園暨農工商會展中心大改造，縣政府計畫大改造，將規劃地震主題親子遊戲場。（南投縣政府提供）

2023/03/10 07:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣921地震紀念公園及南投縣農工商會展中心，是南投縣政府每年舉辦燈會主場地，為提高使用率，縣府計畫予以活化，打造成具景觀、教育、自然及產業發展的園區，其中最特殊是擬仿造地震造成的斷層錯動、房屋倒塌、河床隆起等地貌，設計為親子遊戲場，以寓教於樂的方式讓民眾建立正確防災觀念，也符合當初興建該公園目的。

南投縣長許淑華表示，南投縣921地震紀念公園及南投縣會展中心，佔地約2公頃，每年舉辦南投燈會，吸引數百萬人次遊客，未來將規劃更貼近親子互動及民眾休憩需求的場所，除了期程規劃，也將進行用地變更，希望讓南投縣民有更多的休閒空間及更好的休閒品質，給大家更好的宜居城市。

許淑華9日與府農業處長陳瑞慶、計畫處長邱紹偉及議員林儒暘等人前往現勘，初步規劃將朝打造成具景觀、教育、自然及產業發展的園區，規劃各項主題區，其中最特殊的是地震主題親子遊戲場，仿造地震造成斷層錯動、房屋倒塌、河床隆起等地貌，融入滑梯、沙坑、攀爬網等設施，打造特殊的地震地景遊戲場，以寓教於樂的方式，讓來此遊憩的民眾建立正確防災觀念，讓防災教育往下札根。

此外，也將展出921地震相關照片及災後重建社區家園的人文紀錄，並設置芳香園區、紀念花卉景觀區，以及提升民眾對住家建設、公共設施防震設計的教育展示區；另規劃自行車專用的滑輪賽道區以及小朋友喜愛的活力戲水區；因應高齡化社會，也規劃有銀髮族體健區，未來改造完成後也將集結在地店家，設置假日市集。

南投縣長許淑華前往921地震紀念公園現勘，聽取縣府農業處活化該公園計畫報告。（南投縣政府提供）

南投縣921地震紀念公園暨農工商會展中心，是南投縣每年舉辦燈會主場地。（南投縣政府提供）

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