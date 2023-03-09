珍稀「纖紅蜻蜓」棲地慘遭火燒山重創 研究人員急勘

纖紅蜻蜓是2013年正式對外發表的新物種，現知僅分佈在埔里、魚池等少數區域，數量稀有。（資料照，劉明浩提供）

2023/03/09 19:15

〔記者佟振國／南投報導〕稀有的「纖紅蜻蜓」目前僅在南投縣大埔里地區發現，其中一處列為林務局與新故鄉文教基金會合作監測的重要棲地日前慘遭大火肆虐，大片焦土僅存一小池埤塘，令研究團隊痛心，所幸水池周邊還發現30多隻蜻蜓幼蟲水蠆，仍有一線生機，期盼雨季棲地能夠恢復，重建纖紅蜻蜓的家。

纖紅蜻蜓是台灣首次發現的新物種，2013年正式對外發表，現知僅分布在埔里、魚池等少數區域，數量稀有，且棲地有大量破壞之虞，初發表時，研究人員即建議列入瀕危保育物種名錄中，目前在國土生態保育綠色網絡建置計畫列入重要保護物種之一，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會去年起展開為期4年纖紅蜻蜓生態調查計畫，觀察記錄埔里、魚池等地的特定濕地、野溪，以進一步了解棲地環境、族群數量與生態習性等資料。

但最近山林火警頻傳，日前魚池鄉仙楂腳的公墓火警延燒大片山林，就差點毀了纖紅蜻蜓的家，災後，生態專家彭國棟、邱美蘭及新故鄉基金會執行長顏新珠等人到場勘查，只見大片焦土，原本埤塘濕地幾近乾涸剩下小水池，令研究人員痛心。

基金會執行長顏新珠說，這處棲地去年曾在1天內觀測到30多隻纖紅蜻蜓，大火後環境受到破壞，還好沿著水池邊還發現30多隻的蜻蜓幼蟲水蠆，僅存的生機希望能延續下去，今年也會列出13個棲地觀測保育。

彭國棟也指出，一般認為兼具濕地、森林的環境適合纖紅蜻蜓，但先前也曾在水源較少的地區觀察到牠們的蹤跡，是否代表牠們的抗旱性較佳還不得而知，還好這場地表火勢及早撲滅，保有一些池水，希望雨季來臨能加速棲地恢復，需要持續觀察。

魚池鄉仙楂腳公墓火警延燒，殃及周邊纖紅蜻蜓的重要觀測棲地，現今成為一片焦土。（新故鄉文教基金會提供）

纖紅蜻蜓的棲地歷經火災後，研究人員在殘存的小池中尋找蜻蜓幼蟲水蠆。（新故鄉文教基金會提供）

研究人員在火災肆虐後的殘留水池，找到卅多隻的蜻蜓幼蟲水蠆，希望保有一線生機。（新故鄉文教基金會提供）

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