為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    珍稀「纖紅蜻蜓」棲地慘遭火燒山重創 研究人員急勘

    纖紅蜻蜓是2013年正式對外發表的新物種，現知僅分佈在埔里、魚池等少數區域，數量稀有。（資料照，劉明浩提供）

    纖紅蜻蜓是2013年正式對外發表的新物種，現知僅分佈在埔里、魚池等少數區域，數量稀有。（資料照，劉明浩提供）

    2023/03/09 19:15

    〔記者佟振國／南投報導〕稀有的「纖紅蜻蜓」目前僅在南投縣大埔里地區發現，其中一處列為林務局與新故鄉文教基金會合作監測的重要棲地日前慘遭大火肆虐，大片焦土僅存一小池埤塘，令研究團隊痛心，所幸水池周邊還發現30多隻蜻蜓幼蟲水蠆，仍有一線生機，期盼雨季棲地能夠恢復，重建纖紅蜻蜓的家。

    纖紅蜻蜓是台灣首次發現的新物種，2013年正式對外發表，現知僅分布在埔里、魚池等少數區域，數量稀有，且棲地有大量破壞之虞，初發表時，研究人員即建議列入瀕危保育物種名錄中，目前在國土生態保育綠色網絡建置計畫列入重要保護物種之一，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會去年起展開為期4年纖紅蜻蜓生態調查計畫，觀察記錄埔里、魚池等地的特定濕地、野溪，以進一步了解棲地環境、族群數量與生態習性等資料。

    但最近山林火警頻傳，日前魚池鄉仙楂腳的公墓火警延燒大片山林，就差點毀了纖紅蜻蜓的家，災後，生態專家彭國棟、邱美蘭及新故鄉基金會執行長顏新珠等人到場勘查，只見大片焦土，原本埤塘濕地幾近乾涸剩下小水池，令研究人員痛心。

    基金會執行長顏新珠說，這處棲地去年曾在1天內觀測到30多隻纖紅蜻蜓，大火後環境受到破壞，還好沿著水池邊還發現30多隻的蜻蜓幼蟲水蠆，僅存的生機希望能延續下去，今年也會列出13個棲地觀測保育。

    彭國棟也指出，一般認為兼具濕地、森林的環境適合纖紅蜻蜓，但先前也曾在水源較少的地區觀察到牠們的蹤跡，是否代表牠們的抗旱性較佳還不得而知，還好這場地表火勢及早撲滅，保有一些池水，希望雨季來臨能加速棲地恢復，需要持續觀察。

    魚池鄉仙楂腳公墓火警延燒，殃及周邊纖紅蜻蜓的重要觀測棲地，現今成為一片焦土。（新故鄉文教基金會提供）

    魚池鄉仙楂腳公墓火警延燒，殃及周邊纖紅蜻蜓的重要觀測棲地，現今成為一片焦土。（新故鄉文教基金會提供）

    纖紅蜻蜓的棲地歷經火災後，研究人員在殘存的小池中尋找蜻蜓幼蟲水蠆。（新故鄉文教基金會提供）

    纖紅蜻蜓的棲地歷經火災後，研究人員在殘存的小池中尋找蜻蜓幼蟲水蠆。（新故鄉文教基金會提供）

    研究人員在火災肆虐後的殘留水池，找到卅多隻的蜻蜓幼蟲水蠆，希望保有一線生機。（新故鄉文教基金會提供）

    研究人員在火災肆虐後的殘留水池，找到卅多隻的蜻蜓幼蟲水蠆，希望保有一線生機。（新故鄉文教基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    已故公民科學家留下照片 發現台灣新紀錄種蜻蜓
    2022/09/27 14:26

    已故公民科學家留下照片 發現台灣新紀錄種蜻蜓
    台灣特有種纖紅蜻蜓加強保育 棲地、生態、族群展開長期調查
    2022/05/24 15:09

    台灣特有種纖紅蜻蜓加強保育 棲地、生態、族群展開長期調查

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    僅分布台日！稀有「黃尾弓蜓」棲地陷危機 專家盼減環境擾動
    2022/05/24 05:41

    僅分布台日！稀有「黃尾弓蜓」棲地陷危機 專家盼減環境擾動
    空中霸主有多強？ 新研究：蜻蜓可從印度飛到非洲再折返
    2021/10/28 15:19

    空中霸主有多強？ 新研究：蜻蜓可從印度飛到非洲再折返

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    國內首度發現蜻蜓寶寶「水蠆」 不只水中游也能在陸上走、獵食
    2021/07/20 13:59

    國內首度發現蜻蜓寶寶「水蠆」 不只水中游也能在陸上走、獵食
    蝴蝶效應！一隻大紫蛺蝶飛來 五峰白蘭部落復育棲地
    2020/02/20 22:03

    蝴蝶效應！一隻大紫蛺蝶飛來 五峰白蘭部落復育棲地
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播