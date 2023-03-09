投票所外藏攝影機 鄭運鵬驚曝疑「國民黨議會團件」
〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委鄭運鵬9日在立法院司法及法制委員會質詢時驚曝一份監票文件，內容顯示4個工作任務，其一竟是要求成員在投票所外「設置隱藏式攝影機」及以「特徵表」紀錄投票人數。鄭運鵬直言，爆料者跟他說這是「國民黨議會團件」，若屬實，恐涉及選罷法、妨害秘密等法律。法務部長蔡清祥得悉後表示，將把文件轉交給檢察總長邢泰釗了解。
南投縣第二選區4日辦理立委補選，民眾抓到有自稱「全民監票行動聯盟」的成員在多個投票所外偷拍，並記錄投票者的特徵，涉案者還坦承已從事監控3年，嚴重侵害投票者的隱私，造成心理壓力，舉國譁然。
鄭運鵬9日質詢時表示，日前有南投民眾跟他爆料一份文件，稱是國民黨縣議員組織文件「國民黨議會團件」，內容跟選舉監票有關，內有4個行動工作任務列表，其中要求成員在投票前一日「勘查投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機」；投票當天「依投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機或V8」。
文件還顯示，成員應在投票日當天早上7點50分到下午4點，在各投票所外「以（特徵表）計數器紀錄進入投票所投票人數」、「每小時以手機連線隱藏式攝影機，查看全程錄影有無中斷」。開票結束後，將投開票報告表清楚拍照上傳計票總部，並把結果登錄在計票總部網站。
鄭運鵬直言，文件上竟然寫出「V8」二字，顯示這種監控選民的行為已行之有年，才會使用舊式的V8攝影機，甚至可能已經20幾年了；而文件內容的工作任務與「全民監票行動聯盟」行為如出一轍，兩者間是否有關係？有無違反選罷法、妨害秘密等罪？檢警調都應嚴肅以對，不能容許利用民主反民主，才能保障投票者的權益。
鄭運鵬強調，工作任務載明要「上傳」，上傳有可能傳到其他國家，尤其是中國，不是單一選舉的問題，監控者還說已經在不同縣市做了3年，他把文件交給蔡清祥嚴格查明，不要管是哪一個政黨，給台灣的民主法治一個交代。
蔡清祥指出，選舉查察為最高檢督導，將把鄭運鵬所提供的文件提供給檢察總長邢泰釗了解。