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    首頁　>　南投縣

    可愛的「橡實」家族受歡迎 南投林管處培植樹苗送給你

    實於橡實家族成員之一的赤皮，今年在南投林管處贈送樹苗的樹種之列。（圖由南投林管處提供）

    實於橡實家族成員之一的赤皮，今年在南投林管處贈送樹苗的樹種之列。（圖由南投林管處提供）

    2023/03/09 11:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕椽實形態小巧精緻，很有療癒感，近來很受大家的歡迎，南投林管處明日在該處及5個工作站贈樹苗，就準備屬於「橡實家族」的赤皮樹苗，另也準備會結可愛小果實的竹柏、苗栗紫金牛，還有開美麗花朵的金毛杜、桃金孃等樹苗，1張發票換1棵樹苗，每人最多換5棵。

    橡實是山毛櫸科櫟實的橡、櫟等果實的總稱，知名的宮崎酸駿電影「龍貓」，龍貓送給妹妹一包代表魔力的果實就是橡實，而近來台灣有一群橡實植物的愛好者，因此南投林管處今年的贈樹苗活動，就將橡實家族中的「赤皮」列在其中，明日上午10時起在林管處，以及所轄的水里、埔里、竹山、丹大、台中站等5個工作站，就各有100棵「赤皮」樹苗。

    林管處表示，「赤皮」分布於低中海的殼斗科樹種。果實是松鼠喜歡的食物，亦是誘蝶樹種。樹型優美，花期在3月至5月，果期則在10月至12月，木材硬重。需要日照充足或半日照，不宜強剪，環境需要通風排水良好，且種在沙質壤土或壤土為佳。

    林管處及所轄5個工作站，每站都7種不同的樹苗，每處都各2000棵，除「赤皮」外，還有會結可愛小球球的竹柏、苗栗紫金牛，另外也準備了會開花的厚葉石閔木、金毛杜鵑、桃金孃、山黃槴，其中金毛杜鵑和山黃槴的數量最多，各為500棵，其他皆是各100棵。

    民眾索取樹苗要自備袋子，並帶今年1至3月的統一發票，1張發票換1棵樹苗，最多可換5棵。

    苗栗紫金牛會結鮮艷的小果，樣子很討喜。（圖由南投林管處提供）

    苗栗紫金牛會結鮮艷的小果，樣子很討喜。（圖由南投林管處提供）

    桃金孃的花形可愛。（圖由南投林管處提供）

    桃金孃的花形可愛。（圖由南投林管處提供）

    金毛杜鵑一直是民眾喜歡索取的樹種之一。（圖由南投林管處提供）

    金毛杜鵑一直是民眾喜歡索取的樹種之一。（圖由南投林管處提供）

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