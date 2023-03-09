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    明日是觀世音菩薩生日 求財求事業最忌諱「這件事」

    國曆3月10日是農曆2月19日觀世音菩薩的生日，很多人已在今天採買要向觀世音祝壽的供品。（記者陳鳳麗攝）

    國曆3月10日是農曆2月19日觀世音菩薩的生日，很多人已在今天採買要向觀世音祝壽的供品。（記者陳鳳麗攝）

    2023/03/09 10:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天是農曆2月19日觀世音菩薩的生日，民俗專家表示，為其祝壽的供品不在多，誠心最重要，當季水果、清茶即可，向聞聲救苦的祂求子、求健康、求財皆可，想求財的人或生意人切記不要帶或戴佛珠去參拜，因為佛珠是「四大皆空、六根清淨」，所求恐成空。

    觀世音菩薩有3個生日，即農曆2月19日、6月19日、9月19日，民俗專家廖大乙說，其實2月19日是觀世音菩薩的誕辰，6月19日是得道升天日，9月19日則是出家日，因此2月19日為其祝壽最適合。

    廖大乙說，觀世音菩薩是佛的弟子，因此祝壽供品準備當季水果和清茶就可以，若想有吉祥寓意，香蕉、李子、梨、鳳梨就可湊成「招你來旺」，或是象徵平安的蘋果、有吉利之意的柑桔，另外番茄、芭樂和釋迦3種水果不要拜，番茄、芭樂有籽吃進肚子裡會再排出來，對神佛不敬，釋迦外表像佛祖頭，當供品也是大不敬。

    觀世音菩薩聞聲救苦，有人向祂誠心求子，也有人為家中長輩、小孩祈求健康，要考升學、就業重大考試，做生意、做業務需要貴人相助，做生意、想求財的人都可向祂虔敬祈求，但是想求財的、求事業賺錢的，到供奉觀世音的廟宇參拜祝壽時，有一物千萬不要帶進去，那就是戴在手上、脖子上，或是放在隨身包包裡的佛珠。

    「佛是四大皆空、六根清淨」，廖大乙說，手上戴著佛珠，表示自己是想跟隨佛菩蕯修道，而求俗世中的金錢財物卻帶了修煉心性、拋掉俗念的佛珠，效果適得其反，所求成空。

    觀世音誕辰的競壽供品，廖大乙建議當季水果和清茶即可，有吉祥寓意的香蕉、蘋果、鳳梨等皆可，另外餅乾糖果也可拜。（記者陳鳳麗攝）

    觀世音誕辰的競壽供品，廖大乙建議當季水果和清茶即可，有吉祥寓意的香蕉、蘋果、鳳梨等皆可，另外餅乾糖果也可拜。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說，想求財或是做生意想賺大錢的人，拜觀世音就千萬不要帶佛珠參拜，否則所求成空。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說，想求財或是做生意想賺大錢的人，拜觀世音就千萬不要帶佛珠參拜，否則所求成空。（記者陳鳳麗攝）

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