蔡培慧勝選建立攤頭堡 南投2024立委選舉綠營多人表態

蔡培慧（右）在南投立委補選勝出，也表態會續戰2024立委選舉，圖為這次選前之夜總統蔡英文（左）站台力挺。（蔡培慧競選總部提供）

2023/03/09 08:19

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第二選區（濁水溪線）立委這次補選，蔡培慧成功拿下民進黨在南投睽違已久的立委席次，成功建立灘頭堡，振奮綠營士氣，緊接而來的2024年立委選舉，除蔡培慧已表態爭取續戰連任，第一選區（烏溪線）目前已有南投縣議員蔡銘軒、前議員葉仁創表態參選，希望趁此勝選氣勢，繼續攻城掠地。兼任縣黨部主委的蔡銘軒表示，民進黨本月20日至24日將辦理黨內初選提名登記，有意願參選的黨員都可登記。

蔡培慧在南投第二選區立委補選勝出，是民進黨2008年來在南投縣的立委選舉及補選首次獲勝，意義非凡，蔡培慧已表示會在該選區爭取續戰2024年立委選舉，但因補選剛結束，該選區尚未傳出黨內還有其他人士有意角逐，可能要等20日黨內初選提名登記後才能底定。

至於第一選區（烏溪線）目前也有蔡銘軒、葉仁創表態參選，外傳黨中央屬意埔里鎮長廖志城轉戰，但據了解，廖志城因不願影響地方和諧，目前意願不高。

兼任民進黨南投縣黨部主委的蔡銘軒表示，黨內初選提名登記並無現任者優先機制，因此包括蔡培慧在內有意參選2024年立委選舉的黨員，都必須在本月20日至24日向地方黨部辦理登記，呼籲黨內同志要把握時間。

據了解，民進黨中執會昨通過成立「2024大選提名策略小組」及初選選務作業相關事項，由於黨主席賴清德認為現任議員參選立委，恐有負選民所託，因此也決議不建議現任議員參與立委選舉，艱困選區及無現任立委選區除外的原則性規範。未來的提名作業流程則應會由提名策略小組先行徵詢、協調後，再由黨主席徵召。

至於國民黨部份，第二選區則有林明溱在立委補選前承諾支持接棒的縣議員游顥表態參選；第一選區現任立委馬文君也表示會依黨中央提名機制，爭取參選2024年立委，尋求連任。國民黨立委提名作業，第一階段將於16日啟動，即發布公告並受理領表及登記。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒表示，若黨中央需要他參選2024立委選舉，將全力以赴。（記者張協昇攝）

前南投縣議員葉仁創表態參選2024立委。（資料照，記者張協昇攝）

國民黨南投縣議員游顥（右）表態爭取參選2024立委。（國民黨南投縣黨部提供）

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