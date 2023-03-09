清明掃墓露天燃燒影響國道行車安全 恐違空污法

高速公路邊坡發生火警，濃煙瀰漫，嚴重影響行車安全。（高公局中區養護工程分局提供）

2023/03/09 07:09

〔記者張協昇／南投報導〕清明節連假即將到來，最近就有民眾開始掃墓，鑑於清明節前後祭祖掃墓，國道沿線邊坡曾發生多起因民眾於墓園焚燒雜草或燃燒紙錢造成大範圍火燒事件，不僅造成空氣污染，煙霧瀰漫也嚴重影響國道行車視線，高公局中區養護工程分局籲請民眾切勿焚燒雜草，萬一因露天燃燒造成空氣污染影響行車安全，將請地方政府環保單位依「空氣污染防制法」第32條規定處置。

高公局中區養護工程分局表示，國1三義、頭份路段，以及國3後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段鄰近墓區，去年清明節前後共發生4起火燒山或邊坡事件。而今年截至3月6日為止，中部國道紀錄火燒山或邊坡事件高達66起，產生濃煙不僅影響國道行車視線，也危及公共安全。

中區養護工程分局也指出，今年清明節連假為4月1日（週六）至4月5日（週三），共計5天，為鼓勵民眾提前回鄉祭祖，以分散掃墓人流及車潮，本次清明連假提前2週週休（3/18-19、3/26）實施單一費率再7折優惠之交通疏導措施，建議民眾可提前掃墓，省時又省錢。

此外，清明返鄉掃墓祭祖，交通負荷大，部分時段、路段鄰近墓園較易壅塞，請用路人耐心行駛或避開尖峰時段。清明節連假期間將實施單一費率，及高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、匝道儀控、開放路肩等疏導措施，請民眾可至高速公路局網站瞭解相關詳細內容。

國道邊坡發生火警，消防人員正在滅火。（ 高公局中區養護工程分局提供）

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