蔡培慧兌現選前承諾 135萬元選舉補助金將捐社福公益團體

南投縣2選區立委補選當選人民進黨蔡培慧說到做到，將把百萬餘元的選舉補助金捐給社福公益團體。（資料照）

2023/03/08 16:56

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣2選區立委補選落幕後，縣選委會就4位候選人得票數統計、分析後，立委當選人民進黨蔡培慧，可領取每票30元的選舉補助金最多約135萬餘元，蔡培慧也兌現選前承諾，將捐給縣內的社福團體及長照機構，讓支持她的每一張選票更實質的回到南投人身上，為每一位支持者做公益，也為「南投爭一口好福氣」。

蔡培慧指出，她謹記最敬愛的陳綢阿嬤遺訓：「善良、陽光、坦然自在，發揮良善的社會影響力」。已故陳綢阿嬤畢生投入兒少照顧，讓出身於偏鄉、隔代教養中成長的她更有所感，擔任不分區立委至今，她媒合多次企業及公股銀行投入偏鄉送愛的活動，深知南投縣有許多弱勢及邊緣戶需要各界長期的支持。

此外，她從921重建基金會工作結識的邱慶禧、廖振益等人，雖然都是921受災戶，但地震發生後卻義無反顧協助社區重建、老人送餐等志願工作，20多年來，他們分別成立長照社福組織-南投縣生活重建協會與龍眼林福利協會，以在地人照顧在地人的社會福利社區陪伴弱勢家庭兒童與獨居長者。

而像是接住非行少年、陪伴支持弱勢兒少的仰望教育基金會、南投家扶中心、玄愛兒少關懷家園、勵馨基金會、良顯堂，以及長期在第一線支持急難救助服務的廣亮慈善會，也都是長期支持南投縣內弱勢兒少的重要力量，雖然上述公益團體的初衷並非做大事，但心懷大愛做小事的風骨，更令人感佩，也希望藉由捐贈選舉補助金能達到拋磚引玉之效，社會各界能更加不吝於付出愛心，給予弱勢幫助及溫暖。

南投縣選委會說，依據公職人員選舉罷免法相關規定，若候選人未當選且未達票數門檻，將依法沒入保證金，且選舉補助款也不是人人可得，候選人須依照當選人之票數，依比例核算，跨過門檻才有補助。

此次立委補選，無黨籍落選人陳聰鑑獲得2528票、國家公義運動黨落選人魯昱君獲得421票，因2人均未達標，不但無法領取每票30元的選舉補助金，連帶20萬元保證金也將被依法沒入，而另1位落選者國民黨林明溱，因獲得43293票，不但可領回20萬元保證金，也可獲129萬餘元的選舉補助金。

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