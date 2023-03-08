在地旅宿業疫後進駐 集集驛站要甩「蚊子館」污名

南投集集鎮觀光門面「集集驛站」，近幾年受疫情影響閒置淪為「蚊子館」，近期在疫後終於有在地業者進駐整修，盼讓驛站重回正常營運。（記者劉濱銓攝）

2023/03/08 15:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮位在集集火車站附近的觀光門面「集集驛站」，近幾年受疫情影響，導致營運困難，經營業者來來去去，以致南投縣政府標租不順，淪為「蚊子館」，近期終於在疫後有當地旅宿業者標租進駐，目前正在整修，預計4月上旬開幕，將銷售農特產與蔬果種苗，盼結合觀光伴手禮與農業經營型態，能穩定驛站營運，減少旅遊淡旺季的外在因素衝擊。

集集鎮公所表示，集集驛站鄰近集集火車站，是市中心的觀光門面，但近年驛站廠商受疫情影響，經營相當困難，先後有以鐵道元素為賣點，經營農特產銷售和餐飲服務，之後結束營業，驛站閒置1年多，後來有新廠商標租，也一度要以餐飲業重新開張，但仍考量疫情提前與縣府解約，公所原想設法整修驛站，提供基本旅遊服務，但後來有在地業者進駐，總算讓驛站營運露出曙光。

承租驛站的業者表示，在集集長期經營旅宿業，營運多年客源穩定，為活化在地指標性集集驛站空間才會進駐，初期考量人力有限，將以梅子農特產與蔬果種苗銷售為主，以穩定驛站經營，預計清明連假過後就會開放，後續會視營運狀況，逐步增加DIY體驗、餐飲服務，甚至是集集小旅行等，盼驛站在疫情解封後，走向正常營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法