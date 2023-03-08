大逆轉！南投鳳凰谷鳥園順應民意 鹿谷鄉民免費入園福利獲保留

南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園環境優美。（資料照，圖由科博館提供）

2023/03/08 11:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園取消在地鄉民免費入園優惠案，在鹿谷代表會與公所齊心努力下，出現大逆轉，國立自然科學博物館（簡稱科博館）決定順應民意，讓設籍在鹿谷的鄉民憑身分證仍繼續享有免費入園的福利，除了平息民怨外，也期盼讓鳥園的生態教育工作能更加落實。

鳳凰谷鳥園最初隸屬省府管轄，於1982年設立對外開放營運，佔地面積30多公頃，1999年，因精省而改隸行政院文建會，名稱由省立更改為「國立鳳凰谷鳥園」，2000年又改隸屬教育部，2013年併入國立自然科學博物館，更名為「鳳凰谷鳥園生態園區」，迄今已有41年歷史。

當初鳥園基於回饋地方等各方面考量，遂針對在地鹿谷鄉民推出免費入園福利措施，怎料，傳出此優惠方案，極可能於今年被取消，引發地方民眾強烈反彈，鄉民代表康峻瑜特別在代表臨時會中提案，並獲全體代表同仁支持下，要求公所向科博館據理力爭，經過一番商討後，終獲得善意回應。

鹿谷鄉代表會主席林智鴻及代表康峻瑜、蔡翠容、蘇炳南等人表示，對鹿谷鄉民而言，鳥園就是大家的好朋友，多年來公所、代表會及地方社區民間團體，也都積極協助鳥園周邊環境維護與生態工作推廣，以致對科博館突然想取消入園優惠的舉措，也難怪鄉親無法接受而心生反彈。

雖然科博館未言明想取消鹿谷鄉民入園優惠的原因，但地方民眾多半認為與長期虧損有關，據了解，鳥園包括水電、人事等相關成本，每年營運成本約須1800萬元，但門票收入每年卻僅約330萬元，加上許多設備都需要汰舊換新，確實需要更多的經費挹注，假使科博館無力經營，代表們也打算在今年5月召開定期會時正式提案，希望能改由南投縣政府與鹿谷鄉公所共同接手經營，但可行性如何？則有待相關單位一步討論。

科博館指出，鳳凰谷鳥園裡頭有鸚鵡園、貓頭鷹園、涉禽園、珍禽園、犀鳥園、本土教材園、梅鶯園、水禽園、鴕鳥、猛禽等各種不同的主題園區，且目前全票僅50元，優惠票從25元至30元不等，並未隨物價波動調漲，可說是全台最物美價廉的遊憩園區，值得民眾前來遊玩，且以鳥禽保育之理念，擴大民眾對野生鳥禽的認識及建立愛護自然界生態的觀念，持續向成為國際級生態教育風景區目標努力。

南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園環境優美，且有各種不同的主題園區。（記者謝介裕翻攝）

南投縣鹿谷鄉代表會代表康峻瑜（後排右2）提案，獲代表會主席林智鴻（前排中）等全體同仁支持下，在地鄉民才保住鳳凰谷鳥園入園免費優惠的福利。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉代表會代表提案爭取努力下，在地鄉民才保住鳳凰谷鳥園入園免費優惠的福利。（記者謝介裕翻攝）

國立自然科學博物館行文南投縣鹿谷鄉公所及代表會，設籍鹿谷鄉的鄉民仍持續享有免費進入鳳凰谷鳥園的福利。（記者謝介裕翻攝）

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