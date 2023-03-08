南投立委補選保證金及選舉補助金 2人可領、2人落空

南投縣選委會就4位立委補選候選人的得票數統計、分析後，陳聰鑑（左）未達標，保證金及選舉補助金不能領取，民進黨蔡培慧（左2）及國民黨林明溱（左3）2人，均可領到百萬餘元的選舉補助金。（資料照）

2023/03/08 07:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣2選區立委補選落幕後，縣選委會就4位候選人得票數進一步分析表示，無黨籍落選人陳聰鑑獲得2528票、國家公義運動黨落選人魯昱君獲得421票，因2人均達標，不但無法領取每票30元的選舉補助金，連帶20萬元保證金也將被依法沒入。

南投縣選委會說，依據公職人員選舉罷免法相關規定，若候選人未當選且未達票數門檻，將依法沒入保證金，且選舉補助款也不是人人可得，候選人須依照當選人之票數，依比例核算，跨過門檻才有補助。

此次南投縣立委補選有4人參選，落選的3人得票數，必須達該選舉區總選舉人數除以應選名額，且所得商數10％的票數，才可領回保證金，據此計算方式，發還保證金得票數最低票數為19841票。

至於選票補助款之領取，無論候選人當選與否皆有資格，由於立委補選當選人僅1人，因此得票數必須跨越民進黨當選人蔡培慧當選票數45218票的1/3，即15073票，才有領取每票30元補助金的資格。

在此前提下，陳聰鑑、魯昱君2人的保證金將被沒入，且沒有選舉補助金可領，而另1位落選者國民黨林明溱，因獲得43293票，不但可領回20萬元保證金，還可獲129萬餘元選舉補助金。至於當選立委的蔡培慧，可領取的選舉補助金最多約135萬餘元。

南投縣選委會就4位立委補選候選人的得票數統計、分析後，陳聰鑑及魯昱君2人未達標，保證金將被沒入，也無法領取每票30元的選舉補助金。（資料照）

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