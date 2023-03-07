埔里清明連假擬辦熱氣球嘉年華 得要民航局審核通過

國內熱氣球觀光活動深受國人喜愛，不僅色彩繽紛吸睛，還能搭乘升空體驗無敵美景。（資料照，記者佟振國攝）

2023/03/07 19:18

〔記者佟振國／南投報導〕國內熱氣球觀光活動深受民眾喜愛，現在南投縣埔里鎮鄉親也有機會搭乘熱氣球升空鳥瞰家鄉美景，有建築業者計劃清明節連假4月3、4日在宏仁國中操場首度舉辦「熱氣球嘉年華」，民眾付費搭乘熱氣球的所得全數捐出做公益，目前已向交通部民航局提出申請，核准通過後就能如期舉行。

台東鹿野的熱氣球嘉年華每年吸引大批遊客，除了五顏六色、造型各擅勝場的熱氣球吸睛，民眾還能坐上熱氣球從空中體驗無敵美景，為了推廣埔里觀光產業與回饋鄉親，中部的翔禾建設也計劃與埔里公所舉辦埔里熱氣球嘉年華，將是埔里市區首度有大型熱氣球升空。

業者代表邱三恩表示，全額負擔2天熱氣球活動經費，委由民航局核准合法的業者天際航空協助規劃，活動時間訂於清明連假的4月3、4日，地點在宏仁國中操場，除了熱氣球相關活動，也設置戶外體驗區、小農市集，民眾付費500元可以搭乘體驗，所得全部捐贈埔里公益或弱勢團體，鑑於全台鬧血荒，這次活動也籌劃結合捐血做公益，積極接洽公益社團、捐血機構，若能促成捐血活動，將提供限定名額免費供捐血民眾搭乘熱氣球。

宏仁國中標準400公尺操場，初步規劃設置展示3具大型熱氣球及2具迷你熱氣球，並能讓2具大型熱氣球採繫留方式升空，校方要求活動結束後場地及周邊環境能恢復原狀的原則下同意借用場地，委辦天際航空也根據民航法向民航局提出申請，作業時間希望趕在1個月內完成，若民航局審核通過，就能如期舉辦。

埔里市區宏仁國中400公尺操場及周邊空域開闊，被選為熱氣球嘉年華活動場地。（記者佟振國攝）

埔里鎮宏仁國中操場於2020年11月間也提供國軍實施戰備週實兵操演，有多架攻擊直升機降落。（資料照，記者佟振國攝）

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