登玉山逾百回！ 玉管處秘書邦卡兒 將任國家公園首位原民副處長

玉山國家公園管理處秘書邦卡兒．海放南，是南投信義鄉布農族人，將成為「國家公園史上第一位」原住民副處長。（邦卡兒．海放南提供）

2023/03/07 18:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處現任秘書「邦卡兒．海放南」，是南投信義鄉布農族原住民，在玉管處服務近30年，即將在本月20日升任副處長，成為「國家公園史上第一位」原住民副處長，邦卡兒從基層技士做起，回想一路工作歷程，曾面對各種壓力與質疑，但都憑藉努力與堅持一一化解，他盼自身經歷能激勵原住民族，不論在什麼職場崗位，只要認真努力，持續充實進修，自然會有收獲。

邦卡兒表示，他昔日漢名叫「全鴻德」，畢業於嘉義農專獸醫科，在母親的鼓勵下考上畜牧獸醫乙等特考，24歲分發至玉管處，起初從保育課技士做起，之後升任技正、主任、課長、秘書，並在遊憩課、塔塔加管理站、排雲管理站歷練過，今年已53歲，在玉山服務近30年，爬過玉山超過100次。

「沒想過有一天能成為玉管處副處長」，邦卡兒回憶得知消息時激動到哭了，他說，早期在公務體系畢竟是原住民身分，長官對他的要求會高一點，例如一般人可能做到70分就可以，他則要做到80分。

公職期間他也不斷進修，在靜宜大學生態系碩士畢業後，也在中興大學森林系攻讀博士，持續精進對國家公園的管理作為，並爭取由熟悉山林環境的原住民從事巡山員工作，以利山林生態保育，以及協助山難救援，透過巡山原住民的經驗傳承，讓國家公園管理更有效率，此次獲得晉升，也感謝長官提攜，未來會持續和當地布農族夥伴合作，永續山林環境和傳承原民文化。

原民立委伍麗華也在臉書公布這項好消息，伍的臉書稱，邦卡兒消遣自己具備布農族的壯碩，小腿特別肥大、虎背熊腰的體格，是個適合「走山的人」，邦卡兒家裡10個兄弟姊妹，他排行第7，父親在他7歲時積勞成疾病逝，母親獨立撫養10個孩子長大，子女也都至少讀到高中職。

伍也指出，樂見營建署看見布農族弟兄的好、適才適所，這份鼓勵極具指標意義，因對原住民的肯定，「從來不是那個人，而是整個原住民族」，國家公園終於出現首位原住民副處長，稱讚「內政部營建署做得好，國家公園後來居上」。

玉山國家公園管理處秘書邦卡兒．海放南將升任玉管處副處長，他自嘲體格虎背熊腰，是個適合「走山的人」。（邦卡兒．海放南提供）

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