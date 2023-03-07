南投青壯年捨228連假返鄉投票助攻 睽違15年綠營蔡培慧奪立委首勝

南投縣竹山鎮長陳東睦（右2）雖是無黨，但此次立委補選也陪同副總統賴清德及行政院長陳建仁，一起在造勢大會中力挺蔡培慧。（資料照）

2023/03/07 16:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣2選區立委補選，民進黨蔡培慧擊敗國民黨林明溱當選，也是民進黨從2008年立委選舉實施單一選區兩票制以來，睽違15年國民黨的首敗，其中扮演關鍵中的關鍵，便是20歲至40歲年齡層的青壯年，以返鄉投票的實質行動支持蔡培慧，終結國民黨在南投一黨獨大的態勢，讓「為南投爭一口氣」不再只是一句競選口號，而是真實的實現。

名間鄉長陳翰立是名間建鄉72年來，第一位民進黨籍的鄉長，此次立委補選，他更卯勁幫同黨的蔡培慧拉票、催票，最後蔡培慧獲得45218票，比國民黨林明溱的43293票多出1925票而勝出當選。

陳翰立說，投票當天，他在鄉內各投開票所巡視時，便有遠從基隆、台北、高雄、屏東等外縣市返鄉的年輕人向他表示，因228連假4天假期與3月4日投票日僅差一個禮拜，為了節省車資，以及挺蔡培慧幫「南投爭一口氣」，228連假索性就留在外縣市未回南投家鄉，直至投票日才返鄉投票，令他十分感動，也是名間鄉投票率高達46.92%的主因。

南投縣長期以來都是國民黨一黨獨大，此次補選以前15年，縣長及2席立委也都是國民黨，據南投縣選委會資料，2018年上屆縣長選舉時，林明溱以總票數19萬5385票如願連任，當時竹山獲得21162票、名間15432票，贏過對手民進黨洪國浩的票數約2倍之多。

本屆縣長選舉許淑華獲得總票數15萬4256票擊敗對手蔡培慧的11萬7993票而當選縣長，其中2人在竹山的得票數為15696票比13102票；名間得票數則是11200票比10617票，雖然民進黨未能逆轉，但與國民黨之間的票數差距已大幅縮小。

此次立委補選的選舉區共有7鄉鎮市，林明溱雖在南投市、鹿谷、集集、信義等4地都贏，但贏最多的是南投市的1616票，其餘依序分別贏427票、383票及373票，反觀，蔡培慧光是名間就贏2108票，加上竹山大勝2564票，更拉開與對手之間的差距，而水里小贏52票，也別具錦上添花意味，最終在看似落後的「輸4贏3」戰局中，反而倒贏林明溱1925票而當選。

竹山鎮長陳東睦及名間鄉長陳翰立表示，竹山、名間向來有「南投縣民主聖地」的美譽，也是綠營的2大票倉，此次因青壯年踴躍返鄉投票，連竹山投票率也達44.87%之多，不但成為蔡培慧逆轉勝的關鍵，也再度擦亮民主聖地的招牌，使得民進黨奪下的這一席立委席次，愈顯得難能可貴！

南投縣立委補選當選人民進黨蔡培慧在名間鄉長陳翰立（中）陪同下，透過車隊遊街向鄉親謝票。（記者謝介裕攝）

南投縣立委補選當選人民進黨蔡培慧在名間鄉長陳翰立（右）陪同下，透過車隊遊街向鄉親謝票。（記者謝介裕攝）

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