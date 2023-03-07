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    南投竹山集山路增設左轉車專用道 路肩變狹小引民怨

    南投縣竹山鎮集山路3段彰聯百貨前路段，因增設左轉車專用道，致路肩變得狹小，車子臨停也無法停在白線內，以致引發民眾怨聲載道。（圖由民眾提供）

    南投縣竹山鎮集山路3段彰聯百貨前路段，因增設左轉車專用道，致路肩變得狹小，車子臨停也無法停在白線內，以致引發民眾怨聲載道。（圖由民眾提供）

    2023/03/07 13:41

    〔記者謝介裕／南投報導〕因應交通科技執法，南投縣竹山鎮集山路3段彰聯百貨前路段，最近增設左轉車專用道後，導致路肩變得十分狹小，連機車也無臨停的空間，引發民眾怨聲載道，盼能重新劃設線道將「路肩白線」恢復成原本的寬度。

    黃姓民眾向本報指訴表示，竹山鎮集山路3段彰聯百貨路段左側淡化的白線是「原路肩線」，之後公路總局南投工務段將白線往店家一方靠，導致衍生公共安全疑慮，不但缺乏行人行走空間，更嚴重的是顧客汽車及貨車臨停時無法停入白線內，假使後方來車因未注意而擦撞臨停車輛，那麼肇責將落在臨停車主身上，豈不陷人於罪？

    反觀，同樣路段的對向車道同樣都有分隔島，但因左轉車專用道劃設較短，所以路肩線不用調整，建議彰聯百貨前路段也能比照辦理重新劃設，藉此將「路肩白線」恢復成原本寬度，方便民眾行走及車輛安全臨停。

    針對民眾心聲，公路總局南投工務段指出，該路段前方因有集山路、大智路、大信路等3條路交會，在道安會報中經縣府、警方、公路等相關單位討論後，才敲定增設左轉車專用道，期達到改善路口交通事故的目的。

    況且，集山路3段彰聯百貨前路段路肩未縮減前，常被機車騎士誤以為是機慢車道行駛，以致遇有停車又突然左偏行駛外車道，造成後車追擦撞意外迭傳，如今縮減後，相關事故也可望避免發生。

    由於一般道路的路肩係提供行人（如無人行道設施時）、車輛緊急臨停（如車械故障、急難救護）等使用功能，若因店家卸貨考量而重劃路肩線，恐還有圖利特定對象之嫌，所以能否調整重劃？仍有待於道安會報中進一步討論。

    不過，公路單位提醒店家，若要臨停卸貨或載貨時，一定要依交通法規擺放三角錐等相關物品警示，保護自己也保護他人，共為交通安全盡分心力。

    南投縣竹山鎮集山路3段彰聯百貨前路段，因增設左轉車專用道，致路肩變得狹小，車子臨停也無法停在白線內（較淡的白線是原先的路肩線），以致引發民怨。（圖由民眾提供）

    南投縣竹山鎮集山路3段彰聯百貨前路段，因增設左轉車專用道，致路肩變得狹小，車子臨停也無法停在白線內（較淡的白線是原先的路肩線），以致引發民怨。（圖由民眾提供）

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