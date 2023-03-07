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    這4站降雨史上最少！新竹以南直逼百年大旱 3、4月仍偏乾

    近半年來秋冬多數時間天氣好，但也意味「雨量較少」，中南部水情已吃緊，圖為新竹頭前溪，由於長時間沒降雨，源頭已無水可引進灌溉溝渠。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    近半年來秋冬多數時間天氣好，但也意味「雨量較少」，中南部水情已吃緊，圖為新竹頭前溪，由於長時間沒降雨，源頭已無水可引進灌溉溝渠。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    2023/03/07 11:06

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中南部水情吃緊，中央氣象局副局長程家平表示，這個秋冬多數時間好天氣，民眾心情輕鬆，但也意味著「雨量較少」，除了北部、東北部雨量比氣候值稍多，中南部今年秋冬降雨均只有平均值4成，直逼2020至2021年的百年大旱，新竹以南的重要測站平均雨量達60年來最低，對於旱象影響非常嚴峻。另外，全台最高峰玉山今年仍未降下初雪，氣溫也高於平均值。

    3至5月氣溫偏高、雨量偏少

    中央氣象局預報中心副主任陳怡良表示今年3至5月「春雨偏少至正常，氣溫正常至偏暖」，超級電腦預報、動力模式預測指出，3至5月氣溫將介於正常至偏高、雨量偏少，分月來說，3至5月氣溫正常至偏暖的機率高；降雨部分，3月降水偏少，至4月至5月降水偏少的訊號將會減弱，將以正常的機率為主。

    陳怡良表示，今年秋冬的特徵包括冷暖變化劇烈、東北季風的降雨集中在北部和東半部迎風面、新竹以南冬季降雨平均60年來最少，全台包括日月潭（建於西元1940年）、阿里山（1933年）、嘉義和台南市降雨甚至是設站以來的最低。

    陳怡良表示，台灣典型的降雨分布是雨量分布不均，秋冬全台灣僅有迎風面的基隆北海岸以及花蓮、台東成功多雨，西半部和台東不足氣候值的4成，60年來的最低。去年6月至今，新竹以南重要測站平均累積雨量為近70年來第4少，狀況和2020年的百年大旱差不多。

    連3年反聖嬰 將逐漸減弱恢復正常

    陳怡良表示，展望今年三至五月的春季，已連續三年反聖嬰現象（西太平洋暖海溫、中東太平洋冷海溫）將逐漸減弱，預期將恢復到正常狀態，未來一季反聖嬰現象減弱、氣溫正常至偏暖，雨量則是偏少至正常。

    陳怡良表示，進入春天，天氣系統移動迅速，常有鋒面系統在台灣附近形成，受到對流增強的影響可能會有較大的雨勢，並且有伴隨雷雨發生，目前還沒有觀測到春雷。

    春季也是多霧的季節，尤其離島金馬、西半部民眾行車以及航行要留意霧的影響。

    至於中南部何時有機會緩解旱象？中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今年5、6月梅雨鋒面來襲時較有機會，甚至可以期待較暖濕的西南風帶來降雨，但必須看一波波鋒面或暖溼空氣的活躍程度，是否到達中南部較多降雨，氣象局也期待紓解旱象的機會。

    中央氣象局預報中心副主任陳怡良表示，今年三月至五月氣溫將介於正常至偏高、雨量偏少。（記者陳心瑜攝）

    中央氣象局預報中心副主任陳怡良表示，今年三月至五月氣溫將介於正常至偏高、雨量偏少。（記者陳心瑜攝）

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