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    首頁　>　南投縣

    蔡培慧逆轉勝 名間、竹山2首長致「鄉親的一封信」成關鍵

    南投縣名間鄉長陳翰立在立委補選投票前夕，透過給「鄉親的一封信」幫民進黨蔡培慧拉票。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣名間鄉長陳翰立在立委補選投票前夕，透過給「鄉親的一封信」幫民進黨蔡培慧拉票。（記者謝介裕翻攝）

    2023/03/06 15:07

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣2選區立委補選落幕，民進黨蔡培慧擊敗國民黨林明溱當選，其勝選的原因除了個人及民進黨全黨齊心團結努力外，名間、竹山2地首長投票前夕致「鄉親的一封信」，成功達到催票效果，更被外界視為是致勝的重大關鍵，不但化解綠營分裂危機，也重新找回2地民主聖地的價值與意義。

    據南投縣選委會資料，2018年上屆縣長選舉時，林明溱以總票數19萬5385票如願連任，當時竹山獲得21162票、名間15432票，贏過對手民進黨洪國浩的票數約2倍之多。

    本屆縣長選舉許淑華獲得總票數15萬4256票擊敗對手蔡培慧的11萬7993票而當選縣長，其中2人在竹山的得票數為15696票比13102票；名間得票數則是11200票比10617票，雖然民進黨仍輸，但已大幅縮小與國民黨之間的票數差距。

    竹山、名間向來有「南投縣民主聖地」的美譽，也是綠營的2大票倉，蔡培慧縣長敗選後，仍繼續深耕基層，此次勝選也讓人看到她努力的成果。

    此次立委補選的選舉區共有7鄉鎮市，林明溱雖在南投市、集集、鹿谷、信義等4地都贏，但贏最多的是南投市的1616票，反觀，蔡培慧光是名間就贏2108票，加上竹山大勝2564票，更擴大與對手之間差距，以及水里小贏52票，在看似落後的「輸4贏3」局面中，最後還倒贏林明溱1925票，而以總票數45218票勝出當選。

    名間鄉長陳翰立指出，此次立委補選有4位候選人，其中無黨的陳聰鑑被外界歸屬於綠營人士，加上曾擔任一屆名間鄉長，以致選戰開打後，還有人以「分裂綠營對團結藍軍」形容此選戰。

    不過，危機也是轉機，在選戰過程中，他與竹山鎮長陳東睦除積極陪同蔡培慧固樁、拉票外，選前也特別寫了致「鄉親的一封信」，內容提及蔡培慧協助名間爭取3.71億元改善八卦山旱灌難題，讓農友不再為作物無水灌溉苦惱。

    至於竹山方面，鎮長陳東睦向鄉親說，近年來竹山的改變大家有目共睹，很重要的一環是靠蔡培慧的幫忙，包括道路改善、農路鋪設、外埔橋淹水等問題，高達3.4億元的建設經費，都是蔡向中央爭取而來的，大家更應用選票幫蔡也幫竹山爭一口氣，字字句句打動人心，也讓民進黨的支持者更加集中選票，讓蔡培慧在名間、竹山都贏過對手2000多票，而奠定勝基，成為此役最後的贏家。

    南投縣2選區立委補選當選人民進黨蔡培慧（左）在名間鄉長陳翰立（中）等人陪同下，於名間鄉掃街謝票。（記者謝介裕攝）

    南投縣2選區立委補選當選人民進黨蔡培慧（左）在名間鄉長陳翰立（中）等人陪同下，於名間鄉掃街謝票。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮長陳東睦在立委補選投票前夕，透過給「鄉親的一封信」幫民進黨蔡培慧拉票。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮長陳東睦在立委補選投票前夕，透過給「鄉親的一封信」幫民進黨蔡培慧拉票。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮長陳東睦（左）在此次立委補選中，勞心勞力幫民進黨蔡培慧拉票。（資料照）

    南投縣竹山鎮長陳東睦（左）在此次立委補選中，勞心勞力幫民進黨蔡培慧拉票。（資料照）

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