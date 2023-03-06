預定下週立院報到 蔡培慧：一報到即與環保署溝通南投垃圾處理

當選南投縣第二選區補選立委蔡培慧（中），6日上午在南投市代曾億弘（右）、王明洲（左）陪同下在中興新村謝票。（蔡培慧辦公室提供）

2023/03/06 12:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕蔡培慧當選南投縣第二選區補選立委，今天上午在中興新村謝票，謝票前接受周玉蔻節目訪問時，針對南投縣全縣堆積22萬噸垃圾問題，她強調，她會努力協助南投縣府，下週到立法院報到後會火速與環保署開會研商，希望能儘速協調有焚化爐的縣市來幫忙，另外，調高老農津貼和老人年金，行政院也同意進行研究。

蔡培慧4日以1925票之差險勝前南投縣長林明溱，這兩天都在進行謝票，今天上午由市代王明洲、曾億弘等人陪同，在中興新村地區車隊掃街謝票。

蔡培慧謝票前先接受周玉蔻的節目訪問，她以視訊連線方式受訪，周玉蔻認為要在8個月任期中兌現政見是非常大挑戰，蔡培慧則表示，她仍會盡全力來做，其中南投很嚴重的垃圾堆積問題，雖然地方上處理垃圾是縣府的職權，但她會盡力協助，下週到立法院報到後，有立委身分後即馬上與環保署開會，希望能儘速由環保署協調出能幫忙南投焚燒堆積垃圾的縣市和數量。

蔡培慧說，爭取大型醫療資源到南投縣的政見，也是報到後就會找衛福部開會，希望在彰基設立400床的大型醫院外，再有其他大型醫療資源進來，要合作或其他方式，及充實醫療設備等，都會請衛福部幫忙。

「調整老人年金和老農津貼也會馬上進行！」，蔡培慧說，在競選期間行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦都有到南投來，已經跟正副院長報告這兩項老人福利的調整，他們也認為物價上漲，而這一項津貼多年沒有調整，也都應允會研究如何調整的問題，而自己報到後也會再建議和追蹤。

蔡培慧也說，過去20多年沒辦法解決的八卦山旱灌設施，經她爭取，現在已經在做，採逐段施設及改善方式，她會繼續爭取和與民間業者溝通水費調降問題。而縣內其他地區的農業灌溉設備問題，也會給予協助，讓農民有水可灌溉。

主持人周玉蔻在節目中也說到此次選戰，黨主席在打陸戰部分展現親民的一面，但聽說一開始到地方時，民眾其實反應並不熱絡，後來如何讓選民態度轉變？蔡培慧表示，一開始地方民眾都在觀望，感覺賴主席來是為了選舉來的，但主席展現誠意，到每一間宮廟前都有做過功課，態度也很親民，不只主席到每間宮廟所說的宮廟歷史淵源和地方的問題都十分明確，自己也會把對不同地方的問題和自己如何協助都說得簡單明暸，讓大家知道蔡培慧是深入了解地方並幫忙解決問題，慢慢地打動鄉親。

南投縣垃圾堆積如山運不出去，全縣堆置達22萬噸。（資料照）

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