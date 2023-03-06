玉山基地台線路施工3/7停電 塔塔加2大中心服務不打烊

玉山國家公園排雲登山服務中心在明（7日）停電時，入園查核作業照常執行，玉管處提醒山友注意，以免違規受罰。（圖由玉管處提供）

2023/03/06 10:01

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園從嘉義縣自忠至南投縣塔塔加園區，明（7日）因台電將於台18線就新增設的基地台進行線路工程，當天上午10時至下午5時期間「停電」，不過，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）強調，塔塔加遊客中心與排雲登山服務中心等園區2大中心，在停電時段仍照常開放，連同入園查核作業也未停歇，呼籲民眾勿存僥倖心態，以免受罰。

玉管處表示，玉山國家公園成立於1985年4月10日，面積廣達10萬多公頃，涵蓋南投、嘉義、高雄、花蓮等4縣市，全區以玉山山脈為主軸，延及中央山脈南段部份山系，包含玉山群峰、秀姑巒山、馬博拉斯山、達芬尖山、新康山、關山等台灣百岳名山30座，可說是一座群峰競秀的亞熱帶高山型國家公園，深受山友喜愛，因此也特別在海拔高度2610公尺的塔塔加地區設置上述2大中心，提供為民服務相關工作。

其中，排雲登山服務中心主要服務對象為玉山群峰線登山的山友，該路線須事先辦理入園申請，出發前請備齊相關證件及裝備，並完成報到作業後再開始登山行程，若未經申請許可入園者，違反國家公園法第19條；任意變更行程者，違反國家公園法第13條第8款暨本國家公園公告禁止事項第15點規定，除均依規處3000元罰鍰外，並將再依「玉山國家公園入園申請許可執行要點」相關規定予以停權處分，值得正視。

玉管處說，塔塔加遊客中心（049-2702200）及排雲登山服務中心（049-2702228）2大中心，明日停電當天，除了關於須電力輔助的展示室及影片觀賞暫停外，依舊提供諮詢服務，包括攀登玉山的入園查核作業也正常運作，如需使用廁所民眾，請自備手機電源，或至服務台借手電筒使用。

玉山國家公園塔塔加遊客中心在明（7）日停電時，仍維持正常上班及為民服務工作。（圖由玉管處提供）

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