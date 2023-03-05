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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選國民黨挫敗 馬文君：檢討、警惕

    針對南投縣立委補選國民黨挫敗，立委馬文君認為必須檢討、警惕，從中找出再戰2024的契機。（資料照）

    針對南投縣立委補選國民黨挫敗，立委馬文君認為必須檢討、警惕，從中找出再戰2024的契機。（資料照）

    2023/03/05 19:27

    〔記者佟振國／南投報導〕國民黨輸掉南投縣第2選區立委補選，立委馬文君今強調輸就是輸，黨從上到下必須檢討、警惕，南投鄉親不是對國民黨就買單，尤其2024是總統、立委一起選，國民黨須對國防外交、兩岸政策、產業經濟等面向有明確一貫的主軸方向，除拚重返執政，國會更要過半。

    南投第2選區濁水溪線立委補選，民進黨蔡培慧成功翻轉藍營長期把持局面，預料明年將續拚該區立委，面對這次選舉挫敗，國民黨南投縣立委馬文君認為是警惕但也是轉機，敗選就是虛心檢討，雖然補選投票率46％非常高，是民進黨有催出選票，反觀前縣長林明溱在立委、縣長任內都有好口碑，結果卻是敗選，原因也不只一個，從提名、佛系競選策略或過於輕敵等都有檢討的空間，只要調整好腳步，明年濁水溪立委再戰蔡培慧，局面可能不一樣。

    馬文君表示，2024是總統、立委一起選，牽涉的議題更廣，相較這次立委補選藍、綠都針對人的攻擊，明年大選應該回歸政策面，國民黨必須在國防外交、兩岸政策、國際通膨、民生經濟等面向有明確的主軸與方向，民眾討厭民進黨還不足以勝選，國民黨必須獲得人民信任支持。

    至於南投第1選區烏溪線選情，馬文君表示會尋求連任，強調若其他同志也有意願，黨內有提名機制，協調或初選民調她都會尊重也會全力以赴。

    綠營方面則是包括不分區立委羅美玲、擔任縣黨部主委的縣議員蔡銘軒、現任埔里鎮長廖志城、前議員葉仁創、前魚池鄉長陳錦倫等人都被點名，目前除了蔡銘軒，葉仁創今天受訪也表達參選意願，最後由誰出馬，預料今年上半年將會有結果。

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