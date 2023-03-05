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    首頁　>　南投縣

    南投補選藍營吞敗 游顥：2024立委選舉若黨有需要會全力以赴

    南投立委補選國民黨吞敗，選前獲林明溱表態支持選2024年立委的縣議員游顥認為，藍營應儘速團結，他則會更積極服務基層。（記者劉濱銓攝）

    南投立委補選國民黨吞敗，選前獲林明溱表態支持選2024年立委的縣議員游顥認為，藍營應儘速團結，他則會更積極服務基層。（記者劉濱銓攝）

    2023/03/05 17:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區（濁水溪線）立委補選，國民黨林明溱吞敗，選前林明溱曾公開表態支持黨內縣議員游顥參選2024年立委，對此，游顥表示，國民黨要儘快團結，他會更積極服務基層，至於立委選舉，會遵循黨的機制，若黨有需要，他也會全力以赴。

    游顥表示，現在會先協助老縣長林明溱的謝票工作，盼先放下選舉紛擾，還給選民一個安靜的時間，他也會更積極服務基層並充實自己，國民黨必須儘快團結。

    有關蔡培慧已表態續戰2024年立委，游顥說，蔡的立委任期僅10個月，競選時卻開了諸多支票，縣民會檢視能否落實，此外，蔡提出的規劃，與過去林明溱、許淑華已推動的政見也存在落差或重疊，希望蔡能儘快盤整。

    游顥也說，2024年總統、立委大選已非單一戰場，而是全國性的選戰，民進黨對濁水溪線這席立委是否能再度「全黨打一人」，是否傾全力助選還有待商榷，蔡一旦少了中央及總統級的輔選資源，想再獲勝還需認真深耕。

    對於林明溱及南投縣議長何勝豐都公開支持他參選2024年立委，游顥強調，黨有提名機制，這段時間會更積極服務基層與充實自己，也建議先還給選民一個安靜的時間，讓南投人沉澱一下。

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