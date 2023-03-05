南投立委補選期約賄選或中共介入？ 林靜儀要求檢調嚴查

南投立委補選在營盤國小投票所外查扣錄影器材、紀錄投票民眾特徵文件，林靜儀立委認為是有組織、有教戰手冊的行為，要求檢調嚴查資金和背後動機。（記者陳建志翻攝）

2023/03/05 17:06

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣第2選區立委補選昨天落幕，不過南投縣警方在營盤國小投票所外查扣錄影器材、紀錄投票民眾特徵文件，民進黨立委林靜儀今天指出，這是有組織、有教戰手冊、有任務取向的行為，這種監控是傳統期約賄選憑證領錢的變形？抑或是境外敵對勢力以組織型態干擾台灣自由民主選舉，此事非同小可，要求檢警調和國安單位需要積極查辦。

林靜儀今天表示，過去選舉各陣營都會各自安排內外監人員，主要目的是避免選舉舞弊，不過這次南投補選看到的所謂監票組織，是有組織、有教戰手冊，經過訓練且明確分配任務，在沒完成任務時，就算被員警、選監人員要求離開也拒絕離開，這件事非同小可。

林靜儀表示，這樣的組織背後是誰在資助？干擾選舉和監控別人投票的行為，除已經違反選罷法，如果訓練、指使和資金來自敵對勢力，就已經違反反滲透法，甚至是境外敵對勢力在干擾台灣自由民主選舉，此事真的非同小可。

林靜儀表示，昨天被發現的監控人員，手上表格明確記錄幾點幾分來投票、性別、穿何種顏色衣服、有沒有戴帽子、有沒有拿皮包等身體特徵，搭配監視器材，可看出是要用紀錄的文件來比對監視器拍下的人。

這個動作除對於一般淳樸選民造成恫嚇，擔心投票被掌握外，是否是期約賄選？藉此紀錄事後來領錢，或是未來作為恫嚇民眾的依據，還是藉此來進行組織動員和投票行為的干預，要求檢調和國安單位，選後要嚴肅面對，立刻啟動調查，不要只視為一般的選舉滋擾事件輕易放過。

林靜儀說，此行為看起來非僅是此次補選的單一事件，因從現場被發現的填寫表單看來，上面的日期是11月26日，顯示這從去年底縣市長選舉投票就在進行投票監控，這是非同小可的行動，她一定會嚴密要求檢調和國安單位積極查辦。

林靜儀表示，現場監控人員記錄投票民眾的特徵，除對一般淳樸選民造成恫嚇，也質疑是否是期約賄選或藉此干預投票行為。（記者陳建志翻攝）

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