威力彩頭獎上看11.5億 民俗專家︰太上老君聖誕禁1物、拜1物招財轉運

明農曆2月15日就是太上老君的聖誕，民俗專家廖大乙提醒民眾祭拜的供品不可有牛肉相關食材。（記者謝介裕攝）

2023/03/05 12:54

〔記者謝介裕／南投報導〕明（6）日又到了威力彩開獎日，因連槓13期頭獎上看11.5億，民俗專家廖大乙表示，想要「以小搏大」的民眾，可趁明（農曆2月15日）太上老君（祖）聖誕前參拜懇請庇佑，但切記供品中不可有牛肉相關食材，以免犯大忌害了自己！

廖大乙說，太上老君是天庭地位極高的神仙，傳說他的原型就是著作「道德經」的老子，仙風道骨、和藹慈祥，因其坐騎「青牛」外貌與牛相似，致牛肉食材遂成為祭拜太上老君的一大禁忌，其他如鮮花、水果、壽桃、壽麵、餅乾等供品均可。

由於13連槓的威力彩，頭獎上看11.5億，適逢6日星期一威力彩開獎日，民眾在祭拜太上老君時也希望能中大獎，因此，廖大乙除叮囑民眾注意上述供品忌諱外，也特別提示一大開運招財撇步，即在紅包袋內裝1元或10元，基本上，金額多寡不重要，因神明不會因金額多或少而對信眾大小眼，最重要的是心誠則靈，像他早期工作不順時，便曾透過此撇步轉運，在每個紅包袋內放進1元，因在宗教觀念中「一」是最大的數，象徵一元復始、萬象更新寓意。

民眾可多多準備內裝1元的紅包袋，雙手合十下跪稟告神明，懇求威力彩或樂透、大樂透能中大獎，再將紅包袋投入宮廟香油錢箱中，待廟方人員整理香油錢時，一定會打開裡頭的紅包，便具有集氣開運招來正能量的效果。

不過，廖大乙指出，從「道德經」的字面意義，便點明有好操守、品德之人才會有「得」，所以不孝、作奸犯科者，不會獲神明庇佑，唯有濟貧扶弱、多多行善之人，才有機會獲神明眷顧中獎成為億萬富翁。

太上老君相傳是道教始祖，深受民眾敬仰。（記者謝介裕攝）

民俗專家廖大乙建議民眾祭拜太上老君等神明，也可準備內裝1元的紅包袋祭拜，請神明庇佑招財轉運。（資料照）

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