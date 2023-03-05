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    首頁　>　南投縣

    蔡培慧翻轉南投 趙怡翔分析勝選三要素

    趙怡翔在臉書分析蔡培慧勝選三大重要因素。（資料照）

    趙怡翔在臉書分析蔡培慧勝選三大重要因素。（資料照）

    2023/03/05 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕南投第二選區立委補選結果昨（4日）出爐，由民進黨候選人蔡培慧勝出，台北市議員趙怡翔在臉書分析蔡培慧勝選的三大重要因素，分別是候選人素質十分重要、地方議題不等於中央議題，以及民進黨主席賴清德找回民眾信任感。

    趙怡翔指出，蔡培慧曾在921震災重建基金會工作、在立法院與中央政府擔任要職，投入南投地方發展，這些經驗也反映在她提出的政策裡。相對來說，林明溱曾涉入賄選判刑，還被質疑財力來源不明，且在競選期間，也看不到林明溱發表政策白皮書，唯一具體承諾似乎是「自己不尋求連任」。趙怡翔認為，即使南投縣為深藍選區，面臨不理想的候選人，選民仍會做出不同選擇。

    趙怡翔表示，民進黨在九合一選舉大敗後，許多人預言民進黨在2024年恐將面臨同樣結果，整體政治環境將對民進黨頗為不利，但是2018年及2020年的選舉結果早已證明，選民會以不同視角看待中央及地方的選舉。趙怡翔認為，這點也是國民黨的盲點，去年許多民眾用選票向民進黨表達失望，不代表是對國民黨立場的肯定，尤其國民黨在兩岸及國家定位的主張仍與多數民眾疏遠，無法使台灣人民安心。

    趙怡翔隨後提到，新任黨主席賴清德上任後，努力做出改革，包括舉辦多場檢討、與基層黨員互動的會議，主動處理學倫、黑金、黨紀等挑戰，這樣的態度與立場，讓許多曾對民進黨失望的選民願意再次給機會。於此同時，賴清德也帶頭展現出民進黨團結態勢。趙怡翔表示，相對來說，最有可能代表國民黨出任2024年總統候選人的侯友宜卻選擇不參戰，將南投縣的選舉視為與他無關。

    最後趙怡翔強調，這場南投立委補選對民進黨而言有著很大的鼓舞作用，也提醒民進黨一定要繼續改革，要更貼近民心、了解民意。

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