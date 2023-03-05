賞花注意！合歡山杜鵑花季將登場 4/1~6/15續辦假日高乘載措施

合歡山杜鵑花季將於4至6月登場。（資料照）

2023/03/05 09:56

〔記者佟振國／南投報導〕時序入春，每年4至6月合歡山杜鵑花季總吸引大批賞花人、車潮，為確保旅遊品質、安全，也鼓勵民眾多利用非假日與採取共乘上山賞花，交通部公路總局今年4月起持續實施台14甲線合歡山公路18K翠峰至大禹嶺41K雙向假日高乘載與流量管制措施，轎車須坐滿3人才能上山，由於清明連假不實施，因此第1個花季假日交管措施將是4月8、9日。

每年4至6月合歡山群峰的玉山杜鵑、紅毛杜鵑接力盛開，吸引遊客登山、賞花，台14甲線合歡山多數路段路寬較窄，加上昆陽至松雪樓、小風口的停車空間有限，極易導致車流壅塞回堵，因此去年公路總局首次在花季期間4月16日至6月19日實施假日高乘載及流量管制措施，車輛須坐滿3人才能上山，假日塞車回堵狀況有所改善。

根據公路總局以2021、2022年的五一連假未實施與實施交管措施相較，假日車流可減少67％，至於遊客數則減少37％，顯示管制措施有達到分流及共乘效果，因此今年決定續辦花季假日高乘載及機動流量管制措施，時間從4月1日至6月15日，但5天的清明連假（4月1日至4月5日）不實施，因此花季第1個假日交管將是在4月8、9日。

公路總局埔里工務段評估，去年4月中旬實施管制措施，但花已在3月底及4月初月初陸續盛開，今年決定提早假日交管，也提早1個月就公告，以便讓遊客儘早準備，多安排非假日賞花。

花季期間高乘載管制及流量管制措施為假日上午6至11點，台14甲線西端管制點為18K翠峰管制站，東端管制點為41K，民眾自用車輛須搭乘3人以上開放通行，客運接駁車及乙類大客車不受限制，大型重型機車與機慢車也不管制。

至於高乘載管制期間會再視台14甲線壅塞情形，另實施每10分鐘放行20輛流量管制，提醒賞花民眾依序排隊通過管制站，若違規插隊、逆向超車或違規停車，將由警方加強取締。

合歡山花季期間台14甲線33K松雪樓至37K小風口為賞花熱門路段。（圖由公路總局埔里工務段提供）

今年合歡山花季假日續辦高乘載及流量管制措施。（圖由公路總局埔里工務段提供）

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