孤鸞年不宜結婚？民俗專家：一招可化解

民眾若忌諱孤戀年不宜結婚，民俗專家廖大乙建議可先辦結婚登記，只要沒有公開儀式即可化解，圖為南投戶政事務所非孤戀年受理民眾結婚登記情形。（資料照）

2023/03/05 08:28

〔記者張協昇／南投報導〕今年農曆年閏二月，是19年1次的閏二月，出現兩個「立春」，稱為「雙春年」或「雙頭春」，民間傳統上認為雙春年不宜婚嫁，否則容易離異，成為孤鸞（無偶的鸞鳥），所以又稱為孤鸞年，民俗專家廖大乙表示，傳統農業社會，確實有雙春年不宜婚嫁說法，民眾若有此忌諱，但仍然想要在今年結婚，可以先辦理結婚登記，只要不公開舉辦結婚儀式，即可化解。

廖大乙指出，今年農曆年閏2月，且是相隔19年後再一次的閏二月，因多了一個農曆二月，出現兩個「立春」，一個是在元月14月（2023年國曆2月4日）元宵節前一天，另一個「立春」則是在年末12月25日（2024年國曆2月4日）。傳統農業社會，生活經濟來源主要靠農務，因此重視節氣變化，老一輩子民眾認為同一年中出現兩個立春日，代表「第二春」，若這一年結婚，夫或妻一方易犯桃花而離異，形成孤鸞，所以不喜歡論及婚嫁的子女，在孤鸞年結婚。

廖大乙說，工商業社會，大部份的人已無此禁忌，但若民眾想要在今年結婚或已奉子成婚，家中長輩仍有些忌諱，建議可先辦理結婚登記，照樣結婚，但暫時不公開舉辦結婚儀式，即可化解。

惟廖大乙強調，現代人生活型態改變，離婚率本來就高，萬一在孤鸞年結婚而離異，也不用太迷信，因為不是孤鸞年結婚，離婚的也很多，畢竟婚姻的維繫，最重要的是夫妻相處之道，尤其現在少子化已成國安隱憂，年輕男女若姻緣來了，還是要把握機會趕快結婚「增產報國」。

民俗專家廖大乙呼籲民眾把握姻緣結婚「增產報國」，圖為南投縣政府舉辦集團婚禮情形。（南投縣政府提供）

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