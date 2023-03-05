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    首頁　>　南投縣

    為何自我感覺那麼良好？ 黃光芹「六問」開嗆國民黨

    資深媒體人黃光芹發文說，2024大選即將到來，不懂為何國民黨自我感覺這麼良好，她並向藍營提出「六問」。（資料照）

    資深媒體人黃光芹發文說，2024大選即將到來，不懂為何國民黨自我感覺這麼良好，她並向藍營提出「六問」。（資料照）

    2023/03/05 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕歷經多次挫敗後，民進黨在南投縣立委補選扳回一城，蔡培慧以4萬5218票些微差距擊敗國民黨籍林明溱的4萬3293票。對此，資深媒體人黃光芹發文說，2024大選即將到來，不懂為何國民黨自我感覺這麼良好，她並向藍營提出「六問」。

    黃光芹4日在臉書貼文批評：「國民黨取得九合一勝選之後，個個趾高氣揚，嘴巴唱秋，屁股翹得老高，人人一副靠勢的模樣，內鬥內行、外鬥『內行』，儼然伸手就可以予取予求。」

    黃光芹指出，藍營南投立委補選失利，當然輸在林明溱這個商品「賣相」不佳，但是商品再壞，能把老店的屋頂都給掀了，一定還有其他原因，「綜觀民進黨自去年1126敗選以來，元氣還沒有恢復，大小環境也未見有利；尤其選前失分題不在少數，為何選民還是好好教訓了國民黨一番、而且教訓得剛剛好，國民黨應找到原因，否則無法痛定失痛」。

    黃光芹說，下次選戰在明年1月13日開打，對國民黨來說好比「諾曼第登陸」，她實在想不透，面對政權光復以及國會席次的戰役，國民黨為何自我感覺這麼良好？一副勝券在握的模樣，好似就地就能宣布當選。

    最後，黃光芹也對國民黨提出6個疑問：「第一，你們的商品夠好嗎？第二，難道不用排除不利因素？第三，民進黨有那麼好打嗎？第四，柯文哲真的會被邊緣化嗎？第五，地方選舉跟總統大選一樣嗎？第六，還要繼續宮鬥嗎？」她並批評：「國民黨什麼不會，集體瘋狂最會，再瘋吧！」

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