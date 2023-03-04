南投立委補選蔡培慧勝出 有助賴清德問鼎總統大位

南投縣第二選區立委補選，民進黨候選人勝出。（記者張協昇攝）

2023/03/04 19:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第二選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧，險勝國民黨候選人林明溱，不但打破綠營自2005以來，在南投縣歷屆立委選舉、補選及縣長選舉等大型選戰皆敗魔咒，更是民進黨政府改組及賴清德副總統接掌黨主席後首勝，一掃綠營去年選舉縣市長選舉大敗陰霾，大幅提振黨內士氣，有助賴清德問鼎2024總統大位。

此次立委補選，係去年九合一選舉延長賽最後一役，攸關藍綠兩黨主席政治前途氣勢之爭，更被視為2024總統大選前哨站，其重要性不言可喻。因此兩黨主席賴清德、朱立倫均下達全黨總動員令，雙方陣營重兵輔選。

選戰期間，綠營發動一波波猛烈空戰，砲轟林明溱碩論涉抄襲、縣長任內為兒子林儒彬私設特助黑官、購置豪宅金流交代不清，林明溱縣政團隊6年去了中國84次，林宛如中國導遊，猛批林明溱不惜背棄不參選承諾，目的就是幫兒子2024接棒參選立委卡位鋪路，延續其政治香火，引發人民「家天下」反感，雖然林明溱父子選前2週承諾不參選2024年立委選舉，為家族政治負評緊急止血，但已無法讓人民信服，即便南投女婿郭台銘選前喊話助選，也無法力挽頹勢。

尤其，民進黨此役退無可退，在背水一戰將士用命下，黨內從中央到到地方團結一致輔選，深人基層與鄉親座談，宣揚蔡培慧政續與理念，形象優質清新的蔡培慧，也展現屢敗屢戰、不屈不撓求勝意志，選前三天宣布捐出選票補助款等溫情訴求，令選民感動，喚起年輕族群及中間選民不讓國民黨長期在南投一黨獨大的共鳴，因而踴躍站出來投票，成功將小英總統兩屆大選均於南投拿下過半的得票數，轉移至此次選戰，尤其蔡培慧在有垃圾爭議的竹山與綠營主政的名間兩大票倉大勝對手，更是勝敗關鍵。

此役民進黨不但打破自2005以來在南投大型選戰皆敗魔咒，最重要的是讓綠營在去年縣市長選舉大敗後找回信心，大幅提振黨內士氣，讓朱立倫在台北立委補選後未能再添戰功，挫了藍營銳氣，賴清德親自督軍輔選居功厥偉，有助其問鼎2024總統大位，堪稱南投選舉史上價值連城的歷史性關鍵一役。

南投立委補選蔡培慧勝出，民進黨主席親自督軍輔選居功厥偉，有助其問鼎總統大位。（資料照）

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