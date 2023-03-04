國民黨南投深藍區選到輸！黃暐瀚點背後意義：不只是一區立委輸贏

南投縣第二選區立委補選民進黨勝出，資深媒體人黃暐瀚表示，賴清德讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了；反之，藍營卻把一個「沒想過會輸」的地方給輸了。（取自臉書；本報合成）

2023/03/04 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣第二選區立委補選，民進黨籍蔡培慧擊敗國民黨籍林明溱，讓該選區藍天變綠地。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這次選戰結果不只是一區立委的輸贏，而是民進黨主席賴清德讓一個「連黨內都不相信會贏」的地方贏了；反之，藍營卻把一個「沒想過會輸」的地方給輸了。

黃暐瀚在臉書以「綠營止敗、賴神崛起」為題貼文，他表示，若不是南投縣長許淑華最後3天請假輔選，親自下去拚命固盤，南投第二選區最大票倉南投市，林明溱都可能輸掉。

黃暐瀚先前就預言，國民黨這次選戰心驚膽跳，理由有四：第一，團結拚命的民進黨 vs.冷眼旁觀的國民黨；第二、林明溱幹太久；第三、傳言父傳子，引來世襲政治之譏；第四、林明溱跟竹山有恩怨。

黃暐瀚表示，如今他先前提到的重點全數命中，國民黨四連勝夢碎，賴清德讓綠營止敗，原本民調差距17%之多的深藍區為什麼選到輸？藍營可以趁這兩天好好想想，「民意如流水，今天喜歡你，明天不愛了」。

黃暐瀚強調，這場選戰之所以重要，不在於一區立委的輸贏，而是賴清德讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了；反之，藍營卻把一個「沒想過會輸」的地方給輸了，他認為，這就像是《灌籃高手》裡櫻木花道的進攻籃板球，有4分的價值。

南投縣第二選區立委補選民進黨勝出，資深媒體人黃暐瀚表示，賴清德讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了；反之，藍營卻把一個「沒想過會輸」的地方給輸了。（資料照）

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