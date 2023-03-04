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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選》投票所花盆藏秘錄器監控、有人拿名冊「記錄」

    民眾在營盤國小拍到花盆內藏秘錄器照片。（蔡培慧競選總部提供）

    民眾在營盤國小拍到花盆內藏秘錄器照片。（蔡培慧競選總部提供）

    2023/03/04 12:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市設在營盤國小的投票所，上午被人發現樹幹上的塑膠花盆內裝攝秘錄器，林明溱發文指是民進黨裝的，民進黨蔡培慧競總則出示營盤口和名間大賢宮及多地的影片強調，這些人自稱是「全民監票聯盟行動聯盟」的人，還在外喊「票投民進黨全民上戰場」，主動報警後，對方還一直罵「警察是人民請的，現在是在讓他們心生恐慌」。

    蔡培慧南投市競選服務處副總幹事曾琮愷表示，南投市營盤國小投票所外樹幹掛的花盆裡面藏秘錄器，當時有民眾看到通知，而現場有一男一女，一人拿名冊，一人拿手機在拍，而他們自稱是「全民監票聯盟行動聯盟」的人，支持者有報警處理。

    蔡培慧競選總部也拿到支持者回傳的另一支影片，是在名間鄉大賢宮投票所外拍的，有一名男子就坐在虎邊的廟門，手裡不只有名冊，還拍影片並在名冊上打勾，總部已報警處理，而名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等等可辨識的特徵，以方便「記錄」。

    民進黨副秘書長黃建嘉怒批，現場自稱是「全民監票行動聯盟」的人，號稱他們是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨、讚揚藍營、中共等等政治人物，並且還在開票所周遭恐嚇青年稱：「你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？」

    黃建嘉認為，這種行為顯示這根本是為了特定陣營服務，並且在開票所附近，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響公正公平的選舉投票。

    黃建嘉表示，此種選舉奧步、恐嚇民眾的行為在過去台中第二選區已經出現一次，我們呼籲檢警單位積極介入，嚴加查辦，不要讓南投的選舉結果被特定有心人士的選舉操作決定。

    自稱「全民監票行動聯盟」的人，手持手機、名冊，不滿警察上前了解。（蔡培慧競選總部提供）

    自稱「全民監票行動聯盟」的人，手持手機、名冊，不滿警察上前了解。（蔡培慧競選總部提供）

    名間鄉大賢宮廟門口有男子拿名冊、筆，對有來投票的人就勾選。（蔡培慧競選總部提供）

    名間鄉大賢宮廟門口有男子拿名冊、筆，對有來投票的人就勾選。（蔡培慧競選總部提供）

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