玉山水情告急！排雲山莊抽水量腰斬 供餐減用餐具應戰

玉山水情告急，排雲山莊抽取山澗供水的水量腰斬。（玉管處提供）

2023/03/04 11:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕水情告急！玉山主峰線中繼站排雲山莊，近期因久旱不雨，以致抽取山澗供水的水源，水量已銳減一半，玉山國家公園管理處為此派員巡水整理管線，盼增加可抽取水量供應山莊使用，就連排雲山莊統一供餐服務，也啟動省水大作戰，透過減少使用餐蓋與碗，全靠餐盤盛裝食物，降低餐具洗滌量，盼省水度過旱季枯水期。

玉管處表示，入冬以來園區降雨量不足，加上沒有下雪，缺乏雪水挹注，使得排雲山莊上方與後方的水源枯竭，必須改抽取山莊下方的山澗水供應山友使用，惟近期旱象加劇，山澗的水量也減少一半，導致可抽取的水量降低，為此還派員巡水，盼能增加水源，提高可抽取的水量。

就連山莊統一供餐，也展開省水大作戰，現已要求廠商取消餐蓋與碗的使用，全用餐盤盛裝飯菜，藉此減少餐具洗滌，降低山莊耗水量，尤其山莊供水現在都靠抽水支應，抽水馬達所需電力也仰賴柴油發電，山區所有的能源都靠人力運補，呼籲山友節約用水，減少不必要的洗滌用水，多省一些水，也能節省電力與油料消耗，盼旱季共體時艱，度過水情難關。

玉管處也說，由於山區久旱，山林長期乾燥，攀登長程路線的山友，炊煮務必注意星火與爐具使用，應在指定宿營地炊煮，煮食也要確定周邊沒有易燃物，小心用火，避免火災發生。

玉山水情告急，排雲山莊抽取山澗供水的水量腰斬，玉管處派員巡水，盼增加可抽取水量。（玉管處提供）

玉山水情告急，排雲山莊抽取山澗供水的水量腰斬，山莊統一供餐為此也減少餐具使用，降低洗滌量以節約用水。（玉管處提供）

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