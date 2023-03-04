癌末失聯移工不敢就醫 移民署暖心協助返國

移民署南投縣專勤隊與「官心協會」共同協助 癌末印尼女移工「阿莉」順利返鄉。（移民署南投縣專勤隊提供）

2023/03/04 09:45

〔記者張協昇／南投報導〕國際疫情趨緩，國際航班恢復運行，移民署為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，自2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、低罰鍰、得不管制等3項措施。日前，移民署南投縣專勤隊最近即受理1名癌末印尼女移工自行到案，並與「官心協會」一同協助她就醫及返國與家人團聚，讓這位女移工相當感動，離境前表示永遠了台灣對她的好。

移民署南投縣專勤隊指出，這名逾期居留的印尼籍女性移工「阿莉」（化名），原從事監護工工作，失聯後，因擔憂被查獲終日過著躲躲藏藏的日子，就連這些年罹患子宮頸癌身體不適也不敢就醫。最近，身體病痛加驟，愈發思念家鄉天真無邪的孩子，但又無力負擔返國罰鍰及機票等費用，在同鄉介紹下向「官心協會」尋求幫助。

近日 ，「阿莉」在「官心協會」理事長官宸誼陪同下自行到案，並在南投縣專勤隊、服務站及「官心協會」合力協助下，籌措到了經費可以繳罰鍰和買機票，並儘速幫她辦妥返國證件，同時安排她在返鄉前就醫，暫時穩定病情，讓「阿莉」相當感動。

阿莉離境前懷著感恩的心情表示，台灣是有溫暖人情的好地方，她永遠忘不了台灣對她的好，感謝移民署和「官心協會」及每一個幫助她的人，讓她終於可以返回印尼家鄉與家人團聚。

移民署南投縣專勤隊隊長陳介章表示，「入出國及移民法」部分條文修正草案日前已送立法院審查，修法後，外國人逾期停（居）留罰鍰，將從現行2千元到1萬元，加重到3萬元到15萬元，管制來台期間也可能從最高3年改成最高10年。移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，呼籲逾期停（居）留外來人口在加重罰則之前，趕快自行到案，如果希望瞭解更多專案相關資訊，可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或南投縣專勤隊電話049-2246810洽詢。

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