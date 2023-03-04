「驚蟄」將至！招財開運新契機 民俗專家教你今起這樣做

民俗專家廖大乙說， 「驚蟄」是人們招財轉運的關鍵節氣，把握「驚蟄」日前2天到當天來招財、招貴人，72小時內靈動力最強。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/04 06:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「驚蟄」節氣將至，春雷驚動蟄伏的昆蟲、動物，民俗專家廖大乙說，「驚蟄」是人們招財轉運的關鍵節氣，有民俗宗教信仰的朋友，今天起到6日的「驚蟄」日，可以準備三層肉和蛋去拜虎爺，既可招財也可打小人去霉氣；另外可準備裝有1元硬幣的紅包12個，放到12間宮廟的香油錢箱，也是非常有效的開運、招財的方法。

民俗專家廖大乙指出，6日是「驚蟄」日，1年中繼「立春」、「雨水」之後的第3個節氣，以道教來看數字，「一」代表天，「二」代表地，「三」則代表人，屬於第三個節氣的「驚蟄」，就是人們改變自己、開運招財正能量最強的節氣，而今年是雙春黑兔年，陽氣旺、變動大，希望有更好運氣、財氣和人緣的人，不妨把握今天起到「驚蟄」日的72小時來招財改運。

要招財同時也得招貴人、趕走小人，因為貴人相助會讓財氣更旺，因此從今天起到「驚蟄」日，可以到常去有供奉虎爺的宮廟拜虎爺，因為被稱「咬錢虎」的虎爺，相傳是武財神和土地公的坐騎，不只能打小人，也具有咬錢、招財的能力，因此利用「驚蟄」節氣招財和打小人，就一併交給虎爺。

「記得帶虎爺喜歡伴手去祈求！」廖大乙說，相傳虎爺要吃三層肉和雞蛋或鴨蛋，所以拜虎爺時最好帶這兩種伴手禮，可雙手合十向虎爺稟告想求的事，但記得要招財或祈求的事不要太貪心或好高鶩遠，也不要心存害人的念頭，並允諾心願得遂後會以行善、布施等方法來還願，心誠則靈，虎爺會來助一臂之力。拜完虎爺，可以打幾通電話給長輩或久未聯絡的朋友問候關心，會先為自己招來好因緣。

廖大乙也說，現代人忙碌，都希望快速又簡單的求財開運方法，不管有無民俗信仰都可運用，即準備12個紅包袋，每個紅包袋內裝1元硬幣，裝好後用膠水封口，再投到常去或感覺有緣的12間宮廟的香油錢箱，有拜神明的人，可進一步向神明稟告自己希望今年在財運、工作、人際關係有新契機，沒有民俗信仰的人就心中感謝。

廖大乙提醒，「驚蟄」是招財轉運的時機，但掌握「有捨才有得」的布施、「心存善念」的原則，神明不會保佑不孝、不義、為非作歹的人。

廖大乙建議，有民俗宗教信仰的人，可準備三層肉和雞蛋去拜會咬錢的虎爺。（記者陳鳳麗攝）

從4日起到6日「驚蟄」日，想招財、打小人的民眾，可以去拜虎爺。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議，今天起到「驚蟄」也可準備12個紅包袋每個裝1元硬幣，再把袋口封好，投到12間宮廟的香油錢箱，有招財、開運的效果。（記者陳鳳麗攝）

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