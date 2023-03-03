南投立委補選》蔡培慧選前之夜 正副總統都到場力挺

蔡英文總統（中）請鄉親給蔡培慧（右2）機會，如同林靜儀（右1）挑戰成功根深蒂固家族政治，再創一次歷史。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/03 22:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第二選區立委補選的選前之夜，藍綠今晚大拚場，蔡培慧選前之夜有總統蔡英文和擔任黨主席的副總統賴清德到場力挺，蔡英文請鄉親讓蔡培慧再創一次挑戰成功根深蒂固家族政治的歷史；壓軸的賴清德強調他來南投九次參加三十場活動力挺培慧，對培慧愛家鄉打拚的心既感動又欽佩，對林明溱從政三十年只栽培兒子辜負縣民支持表示憤慨，請大家給蔡培慧讓南投改變的機會。

蔡英文：盼再創挑戰家族政治成功史

蔡培慧選前之夜今晚在國民黨南投縣黨部對面的祖祠路夜市舉辦，支持者大動員，現場人潮滿滿，旗海飄揚，總統蔡英文晚間先到場助講，先與蔡培慧與立委林靜儀和羅美玲手牽手高喊「凍蒜」，並指林靜儀去年一月在台中參加立委補選，挑戰根深蒂固的家族成功，這次請鄉親也讓南投再創造一次挑戰家族政治成功的歷史。

蔡英文也說，國民黨推出的立委補選候選人林明溱，做過立委、縣長，曾因賄選被判刑，這次參選立委也是為兒子、為家族政治延續，推卸處理垃圾堆積的責任，就表示他是一個沒有擔當、無法為南投承擔責任的人，但蔡培慧出身偏鄉、隔代教養的蔡培慧真正愛護南投，感念陳綢阿嬤的大愛，主動提出要把這次的選舉補助款捐給南投的弱勢團體。請鄉親踴躍出門投票，為南投選擇一個不一樣的未來、給南投一個發展的契機。

賴清德：請給蔡培慧改變南投的機會

壓軸的賴清德強調，他已到南投輔選9次，超過30場活動，每一次培慧的演講都讓他深深感動，培慧愛鄉的心讓她欽佩，過去20年來，民進黨一直無法受到南投鄉親的肯定，深刻檢討民進黨在南投缺乏團結，他上任後深切檢討並力求突破，因此在這次立委補選，全力投入並勤於到南投整合，就是希望優秀的民進黨人才蔡培慧能夠得到南投人的青睞與肯定，為南投的建設盡力。

民進黨主席賴清德（穿西裝者）誠懇拜託南投鄉親投票支持蔡培慧（前排右2）。（記者陳鳳麗攝）

蔡培慧選前之夜現場凍蒜聲不絕於耳，旗海飄海，氣氛熱烈。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法