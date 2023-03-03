南投立委補選》林明溱選前之夜 國民黨總動員摧票：守護南投

林明溱選前之夜，國民黨主席朱立倫等人站台輔選，高喊加油、當選。（記者謝介裕攝）

2023/03/03 21:25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選明天（4日）就要投票，國民黨候選人林明溱今晚在縣立體育場舉辦選前之夜，國民黨總動員，縣內各鄉鎮市長、縣議員、村里長出席，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠及前南投縣長林源朗等人也都到場站台助選，高喊南投人大團結，「守護家園、守護南投，就缺你一票」。

國民黨主席朱立倫、南投縣長許淑華、立委馬文君等人今晚陪同林明溱從南投縣文化局前廣場出發，在南投市區徒步大遊行，象徵一步一腳印的踏實精神，一路走到選前之夜會場，許淑華再次向南投鄉親懇求「票投林明溱就是支持許淑華」，立委、縣長同黨同一陣線，南投才會進步有更好的未來。

蔣萬安、黃敏惠、張善政、慮秀燕等人也陸續上台助講說，林明溱從政30多年，為南投爭取很多建設，包括南投、草屯、南雲等交流道，然而，民進黨不只罔顧事實，為了這次補選還不斷抺黑、造謠，面對這些惡意指控，林明溱不僅多次公開解釋，還對不實指控者提告，希望「以訟止謗」。

林明溱說，立委補選以來，民進黨可說是全黨打他一人，打到他都快跛腳，還好有大家相挺，他現在腳又好了，希望鄉親再給他進入國會為民服務的機會。

朱立倫指出，民進黨執政沒有選舉認真，私利凌駕於守護台灣安全，對手蔡培慧也多次閃避鄉親提出的質疑，包括是否落跑當農委會主委、是否支持全動法等，根本不是在選民意代表，而是「黨意代表」，相信南投鄉親對負面惡質選風已看不下去，明天就是立委補選投票日，呼籲南投鄉親一定要睜大眼睛，不要被奧步所蒙蔽，一起用選票作出正確的選擇守護南投。

南投縣長許淑華（中）喊出「票投林明溱就是支持許淑華」。（記者謝介裕攝）

林明溱舉辦選前之夜，台北市長蔣萬安站台輔選。（記者謝介裕攝）

林明溱舉辦選前之夜，嘉義市長黃敏惠站台輔選。（記者謝介裕攝）

林明溱選前之夜，國民黨總動員，台北、台中、桃園及嘉義市長也來站台力挺。（記者謝介裕攝）

國民黨候選人林明溱在南投市徒步拜票，走往選前之夜會場。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法