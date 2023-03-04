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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選今投票 選情提要看這邊

    南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧（左）及國民黨籍林明溱（右）。（取自臉書/本報合成）

    南投縣第2選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧（左）及國民黨籍林明溱（右）。（取自臉書/本報合成）

    2023/03/04 07:01

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨南投第二選區前立委許淑華在去年當選南投縣長，空缺下來的立委位置，今天進行（4日）投票補選。候選人共有4位，分別是1號民進黨籍蔡培慧、2號國民黨籍林明溱、3號國家公義運動黨籍魯昱君以及4號無黨籍陳聰鑑。

    蔡培慧在2020年同樣參選南投縣立委，不過當時參選的是第1選區，以46.43%的得票率敗給國民黨籍馬文君，2022南投縣長選舉中，又以42.83%的得票率，輸給許淑華的55.99%，此次捲土重來能否順利當選，引發關注。

    林明溱先前曾任南投縣議會議員、立法委員以及縣長，此次受國民黨徵召回鍋參與立委補選，被解讀成替兒子林儒彬鋪路，不過林儒彬則強調，父子二人皆不會投入2024年的立委選舉。

    南投縣立委選舉區第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等濁水溪線7鄉鎮市，選舉人口數依序為80075、44021、8812、31284、14708、14012及5500人，合計19萬8412人。其中，南投市選舉人口數就佔了近半比例，是選區最大票倉，也成為兵家必爭之地，更可能成為國民黨候選人林明溱與民進黨候選人蔡培慧兩大陣營，一較高低輸贏的關鍵因素。

    此次補選投票時間從4日上午8時至下午4時，投票地點依南投縣選委會公布為準，民眾記得攜帶國民身分證、印章以及投票通知單到場投下神聖一票。

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