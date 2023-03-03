為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    相似度破表！油亮軟嫩豬腳竟是饅頭 連麵線也是

    豬腳造型的饅頭淋上可可、焦糖醬汁，與滷到油亮軟嫩的豬腳相似度破表。（記者佟振國攝）

    豬腳造型的饅頭淋上可可、焦糖醬汁，與滷到油亮軟嫩的豬腳相似度破表。（記者佟振國攝）

    2023/03/03 17:40

    〔記者佟振國／南投報導〕農曆閏2月將至，按傳統習俗，出嫁女兒要送父母豬腳麵線添福壽，以盡孝道，但家有茹素或身體狀況不適合高油脂飲食的長輩現在也別擔心，南投縣埔里鎮烘焙業者推出「素食饅頭版豬腳麵線」，宛如以醬油滷到油亮軟嫩的豬腳，讓消費者難以相信竟然是饅頭，直呼真的太像了！

    今年癸卯兔年，剛好遇到3年1次的閏月，今年是農曆閏2月，時間從3月22日至4月19日，按習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁的女兒需準備豬腳麵線回娘家給父母親吃，希望「呷麵線添福壽」、「呷豬腳增勇健」，為爸媽添壽、保健康。

    不過隨著飲食多元選擇，或是健康考量，民眾選擇素食或避免高油脂飲食，腦筋動得快的埔里鎮烘焙業者古仁政製作素食版的整根豬腳、腳庫、麵線，幾可亂真超吸睛。古仁政笑說，為呈現滷豬腳的顏色，以可可粉、焦糖揉進麵糰，骨頭則用白麵糰及芋頭泥，並認真考究豬腳橫切面的皮、肉、骨排列狀況，芋泥蒸熟後形成自然的細微孔洞，就像是豬骨內的骨髓，做到超擬真。

    隨著閏月將至，素食版豬腳麵線禮盒也愈熱賣，業者說，訂購的消費者不僅是素食族群，接受新潮飲食風的年輕族群也不少。

    Q版造型的整根豬腳（右）及十分逼真的豬腳中段（左）。（記者佟振國攝）

    Q版造型的整根豬腳（右）及十分逼真的豬腳中段（左）。（記者佟振國攝）

    因應農曆閏2月，埔里鎮烘焙業者古仁政推出素食版的豬腳麵線。（記者佟振國攝）

    因應農曆閏2月，埔里鎮烘焙業者古仁政推出素食版的豬腳麵線。（記者佟振國攝）

    看似滷到油亮軟嫩的滷豬腳禮盒，原來都是素食饅頭。（記者佟振國攝）

    看似滷到油亮軟嫩的滷豬腳禮盒，原來都是素食饅頭。（記者佟振國攝）

    壽桃、豬腳、麵線都是可吃的素食饅頭。（記者佟振國攝）

    壽桃、豬腳、麵線都是可吃的素食饅頭。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    找超久！豬腳照片藏「亮點」 網笑喊：毫無違和感
    2022/01/05 00:05

    找超久！豬腳照片藏「亮點」 網笑喊：毫無違和感
    正妹分享「夢幻三色饅頭」食譜 網直喊：少女心萌發
    2021/08/08 13:34

    正妹分享「夢幻三色饅頭」食譜 網直喊：少女心萌發

    8分鐘連高鐵 大樓價買仁武八德透天
    日本發明「無餡包子」被讚「顛覆想像」 台網笑：不就饅頭？
    2021/03/21 21:33

    日本發明「無餡包子」被讚「顛覆想像」 台網笑：不就饅頭？
    低成本「盤絲洞」完美特效 她曝關鍵：電鍋蒸完饅頭再蒸這一物
    2021/03/17 23:36

    低成本「盤絲洞」完美特效 她曝關鍵：電鍋蒸完饅頭再蒸這一物

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    吃豬腳救地球！國外研究：能減少溫室氣體排放量
    2019/04/30 12:28

    吃豬腳救地球！國外研究：能減少溫室氣體排放量
    不是饅頭的饅頭 好療癒系
    2018/02/28 12:57

    不是饅頭的饅頭 好療癒系
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播