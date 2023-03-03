相似度破表！油亮軟嫩豬腳竟是饅頭 連麵線也是

豬腳造型的饅頭淋上可可、焦糖醬汁，與滷到油亮軟嫩的豬腳相似度破表。（記者佟振國攝）

2023/03/03 17:40

〔記者佟振國／南投報導〕農曆閏2月將至，按傳統習俗，出嫁女兒要送父母豬腳麵線添福壽，以盡孝道，但家有茹素或身體狀況不適合高油脂飲食的長輩現在也別擔心，南投縣埔里鎮烘焙業者推出「素食饅頭版豬腳麵線」，宛如以醬油滷到油亮軟嫩的豬腳，讓消費者難以相信竟然是饅頭，直呼真的太像了！

今年癸卯兔年，剛好遇到3年1次的閏月，今年是農曆閏2月，時間從3月22日至4月19日，按習俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁的女兒需準備豬腳麵線回娘家給父母親吃，希望「呷麵線添福壽」、「呷豬腳增勇健」，為爸媽添壽、保健康。

不過隨著飲食多元選擇，或是健康考量，民眾選擇素食或避免高油脂飲食，腦筋動得快的埔里鎮烘焙業者古仁政製作素食版的整根豬腳、腳庫、麵線，幾可亂真超吸睛。古仁政笑說，為呈現滷豬腳的顏色，以可可粉、焦糖揉進麵糰，骨頭則用白麵糰及芋頭泥，並認真考究豬腳橫切面的皮、肉、骨排列狀況，芋泥蒸熟後形成自然的細微孔洞，就像是豬骨內的骨髓，做到超擬真。

隨著閏月將至，素食版豬腳麵線禮盒也愈熱賣，業者說，訂購的消費者不僅是素食族群，接受新潮飲食風的年輕族群也不少。

Q版造型的整根豬腳（右）及十分逼真的豬腳中段（左）。（記者佟振國攝）

因應農曆閏2月，埔里鎮烘焙業者古仁政推出素食版的豬腳麵線。（記者佟振國攝）

看似滷到油亮軟嫩的滷豬腳禮盒，原來都是素食饅頭。（記者佟振國攝）

壽桃、豬腳、麵線都是可吃的素食饅頭。（記者佟振國攝）

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