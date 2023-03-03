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    日月潭九蛙出水人氣爆棚 遊客因「這個」上演蜘蛛人、鐵達尼

    日月潭近期水位續降，以致九蛙疊像全探頭出水。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭近期水位續降，以致九蛙疊像全探頭出水。（圖由石姓民眾提供）

    2023/03/03 15:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期水位續降，以致九蛙疊像全探頭出水，吸引大批遊客前往欣賞，惟適逢九蛙平台階梯整修，施工單位在平台工區外加裝臨時護欄，以致遊客無法就近欣賞，就有人攀上臨時護欄墊高身子搶拍九蛙，還有人擔心攀爬摔落，請同伴在背後幫忙扶腰固定，乍看有如電影「鐵達尼」的男女主角，甚至有人化身「蜘蛛人」，攀上護欄以極度伸展身體的方式拍九蛙，讓人看了不禁為其捏一把冷汗。

    遊客表示，日前到潭區欣賞九蛙，卻赫然發現九蛙賞景平台竟又增加一座護欄，懷疑是為防止遊客趁估水期翻越欄杆拍九蛙，才會出現「雙重」護欄，但此舉卻影響遊客就近欣賞九蛙，就有遊客為了拍攝沒被欄杆遮擋的九蛙，不惜攀上臨時護欄，甚至坐在護欄上，讓人看了相當緊張。

    對此，日月潭風景區管理處表示，九蛙平台正在進行階梯整修工程，為了工區安全，才會增加臨時護欄，隔出安全距離，以免遊客靠近發生危險，有關施工圍籬被誤會成「雙重」護欄，係因當時增設臨時護欄還未加註施工說明，之後也已張貼告示，至於有遊客為了拍攝九蛙，會刻意攀上臨時護欄，日管處則呼籲遊客站在平台仍可看到，切勿攀爬以免發生危險，現場也會加派保全勸導，工程預計3月中完工，屆時就會拆除臨時護欄。

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，有遊客為了拍攝九蛙，不惜攀上護欄極度伸展身子，有如「蜘蛛人」的驚險動作，讓人看了不禁為其捏一把冷汗。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，有遊客為了拍攝九蛙，不惜攀上護欄極度伸展身子，有如「蜘蛛人」的驚險動作，讓人看了不禁為其捏一把冷汗。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，有遊客為了拍攝九蛙，紛紛攀上護欄，還請同伴在背後幫忙扶腰固定，乍看有如電影「鐵達尼」男女主角。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，有遊客為了拍攝九蛙，紛紛攀上護欄，還請同伴在背後幫忙扶腰固定，乍看有如電影「鐵達尼」男女主角。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，不少遊客為了拍攝九蛙，紛紛攀上護欄取景。（圖由石姓民眾提供）

    日月潭九蛙賞景平台近期施工加裝圍籬，不少遊客為了拍攝九蛙，紛紛攀上護欄取景。（圖由石姓民眾提供）

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